Ribadeo reedita su moneda

La clientela del comercio ribadense podrá volver a tirar de moneda propia, las "panchas". Una iniciativa para impulsar las compras en la localidad que, en esencia, consiste en comprar lotes de "panchas" de forma que por cada 30 euros comprados se reciben 40 "panchas", que equivalen a 40 euros. El Concello de Ribadeo, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, la Diputación y Abanca, impulsan esta iniciativa que además este año es más ambiciosa, con el fin de tratar de que sea una nueva forma de luchar contra los problemas económicos que está generando la pandemida de covid-19.

Atendiendo a esa necesidad de que sirva como impulso económico, la "pancha" podrá gastarse este año también en el sector de la hostelería. En total, entre el 9 de octubre y el 1 de diciembre se pondrán en circulación 150.000 euros en "panchas".

La iniciativa la presentaron ayer entre miembros del Concello, la directiva de Acisa y el responsable de Abanca en Ribadeo. El concejal de economía y desarrollo local, Pablo Vizoso, explicó el funcionamiento de la iniciativa y cómo los usuarios se ahorrarán 10 euros de cada 40. "Eses 10 euros que se aforran son subvencionados polo Concello de Ribadeo. Así, poremos en marcha 3.700 packs de panchas, cada un por valor de 40 panchas, polo que entre todos como mínimo mobilizaremos case 150.000 euros para darlle vida á nosa vila. Neste esforzo por manter vivos os nosos establecementos o Concello de Ribadeo aportará 37.000 euros, case tres veces máis que o ano pasado".

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, admitió que se trata de una iniciativa "complexa" pero que tuvo una buena acogida en su anterior edición, que calificó como "un rotundo éxito".

También indicó que tanto por eso como por la pandemia «decidimos mellorar e reforzar naqueles aspectos que puidemos detectar que o ano pasado se puidera mellorar. De aí que facemos un notable incremento económico, nun momento no que as arcas municipais van a menos igual que as economías familiares, pero con todo decidimos dar maior promoción a esta iniciativa e máis que triplicamos a consignación municipal para que no multiplicador das compras e vendas no comercio local e na hostalería redunde en moito máis movemento económico».

INYECCIÓN VITAL. El presidente de Acisa Ribadeo, Francisco Iriarte, reconoció estar muy satisfecho con una iniciativa que les supondrá una inyección económica importante así como publicitaria. Iriarte indicó que "en la actual situación que vivimos es vital inyectar dinero en la economía para fomentar el consumo. Estamos satisfechos por dos motivos: el principal, porque esta actividad es buena para el comercio y para la hostería de Ribadeo. Esperamos que anime a la gente a consumir en Ribadeo, y a los vecinos a salir a cenar o a comprar sus regalos en nuestros comercios, en consonancia con las campañas que Acisa tiene en funcionamiento desde hace semanas. Y en segundo lugar, porque desde el Concello de Ribadeo siguen atendiendo las peticiones que les hacemos, ya que, en ocasiones como esta, Acisa no tendría medios propios para poder llevarlas a cabo".

Iriarte apuntó que para su colectivo es muy importante la concesión de esta subvención extraordinaria de 37.000 euros que Acisa gestionará para la celebración de las "panchas" y que junto a los 24.000 del convenio anual suman más de 61.000 euros como ayuda del Concello de Ribadeo a Acisa en un año muy complicado.

Desde Abanca el director de zona en A Mariña, Carlos Teijeiro, indicó que para ellos es una satisfacción repetir en esta iniciativa "nun momento en que non oímos máis que falar de Covid e de pandemia. E polo tanto eu creo que calquera sopro de aire fresco en forma deste tipo de iniciativas de fomento do comercio local penso que é algo digno de de apoio. A cercanía e a proximidade son valores que forman parte do ADN de Abanca".