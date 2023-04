Ribadeo recuerda a Víctor Moro con una placa en el muelle de Porcillán

El Concello de Ribadeo dejó el sábado conectado para siempre el nombre de Víctor Moro al del puerto de Porcillán con una placa que recuerda en dicho emplazamiento al político y economista que fue además nombrado hijo predilecto de la localidad. De este modo tratan de que su nombre quede para siempre en el viario municipal pero que además sea accesible tanto para ribadenses como para visitantes. Con el descubrimiento de una placa, al que acudió gran parte de su familia, se cumplió un acuerdo plenario unánime que había planteado inicialmente el grupo popular.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, señaló que plantearon varios emplazamientos con la finalidad de "visibilizar o nome de Víctor Moro no rueiro e na memoria colectiva" y añadió que entre todos los concejales eligieron ese lugar, uno de sus favoritos y en la zona en la que se crió "e lugar onde el acudía sempre que volvía a Ribadeo e atalaia marabillosa para admirar outra das súas grandes paixóns, a ría de Ribadeo".

Suárez Barcia entiende además que Ribadeo tenía que dedicarle un espacio público a la figura de Víctor Moro y lo calificó de "un acto de xusticia" pues recordó que estaba unido a Ribadeo por motivos "profesionais, familiares e sentimentais e, por riba de todos, o feito de el expresar esa unión, esa fidelidade á terra que o viu nacer".

Al referirse a Moro, el alcalde recordó que no fue una persona que se marchase de Ribadeo y le diese la espalda a su lugar de origen, sino que destacó que en realidad sucedió justo lo contrario: "Iso sabémolo a pouco que leamos sobre el, e puidemos comprobalo os que asistimos ao acto que tivo lugar no Teatro con motivo do traslado das súas cinzas á súa vila natal vai facer un ano neste mes de agosto. Alí falouse da súa amizade desde a infancia con Toto Mera, Pepe Parga ou Pancho Ledo. Da súa relación con Dionisio Gamallo, Leopoldo Calvo Sotelo, Daniel Cortezón e outros veciños e veciñas cuxos nomes non saen nos xornais. Quen sostén eses vínculos toda unha vida, quen lle transmite eses nomes aos seus fillos demostra unha unión orgullosa coa vila á que pertence".

Los familiares de Víctor Moro agradecieron muy enfáticamente el gesto de generosidad y el reconocimiento a una figura que nunca ocultó su querencia hacia el municipio y que luchó por él en numerosas ocasiones.

"Foi un defensor da autonomía económica de Galicia"

A la hora de hacer una semblanza de la figura de Víctor Moro, el alcalde ribadense recordó que había sido un gran defensor de la autonomía económica gallega, que él había estudiado de forma muy pormenorizada e incluso extrajo algunos planteamientos que su partido defiende actualmente. Pero no solo eso, también citó al propio Víctor Moro cuando en el año 1978 pidió específicamente al Gobierno del Estado "la inmediata concesión del régimen preautonómico para la tierra gallega en justo reconocimiento a sus peculiaridades".

ENERGÍA PROPIA Además, el regidor hizo suyas otras palabras del homenajeado solicitando "que a nosa terra sexa dona dos seus sectores enerxéticos e que como tal tributen aquí e xeren riqueza onde se crean". Su intervención finalizó mostrando su convencimiento de que todos, particularmente quienes se dedican a la política, "temos un papel activo no futuro económico, social, cultural dese pobo do que falaba Castelao, e que Víctor Moro defendía brillantemente coas súas palabras, pero tamén cos seus feitos".