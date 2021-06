Ribadeo reclamará a Fomento tres rotondas para que tengan iluminación

El Concello de Ribadeo se dirigirá al Ministerio de Fomento con el fin de reclamarle la titularidad de las rotondas de Vilaselán, Dompiñor y A Vilavella. Lo hará porque aunque son de titularidad gubernamental, el gobierno municipal entiende que esta será la única forma de que cuenten con iluminación, ya que dan por hecho que el ministerio no lo hará ya que se lo solicitaron en numerosas ocasiones sin obtener ningún resultado.

El alcalde ribadense indica que es preferible que asuma el Concello la factura de la luz "para poder garantir as seguridade especialmente dos peóns, que seguir como nestes últimos dez anos de vivir en perpetua penumbra".

INTERVENCIÓN. En la sesión plenaria se dio cuenta de los reparos de Intervención durante el año pasado "véndose que seguimos no camiño de reducilos con respecto aos anos anteriores, explicando ademais as motivacións de por que o temos que facer", apuntó Fernando Suárez Barcia, que espera que durante el presente año puedan seguir licitando contratos que llevan años sin renovarse como los de telefonía o electricidad.

Sobre el capítulo de ruegos y preguntas, Suárez Barcia dice que su gobierno "atende aquelas peticións que perseguen a mellora do noso concello e rexeitamos aqueloutras que ou ben son imposibles de conseguir ou ben son oportunistas".

PEPRICH APROBADO. Un punto importante para el futuro del municipio fue la aprobación tras una década entera de tramitación durante tres mandatos municipales del Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico, conocido por su acrónimo de Peprich.

Suárez Barcia señaló que se trata de algo reseñable porque "por fin haberá unhas normas claras, detalladas, pormenorizadas do que se pode facer e do que non se pode facer non casco vello de Ribadeo". A ello añadió que a partir de ahora se abren opciones de construcción en bolsas de suelo y zonas del casco antiguo en las que estaba prohibido "evidentemente cumprindo en todo caso as normas marcadas, paisaxísticas e de habitabilidade".