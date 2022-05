Ribadeo reclama a Nutella que use el topónimo oficial de As Catedrais

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, valoró la campaña publicitaria que está realizando la marca Nutella, en la que aparece la Praia das Catedrais -junto con otros lugares destacados de España-, pero también confirmó que el Ayuntamiento le envió un escrito a la empresa para pedirle que "respetase" en la misma "el topónimo oficial del arenal".

El regidor local explicó a los medios de comunicación que, apenas unos días después, el Ayuntamiento de Ribadeo "recibió una respuesta" positiva por parte de la empresa a esa petición, por lo que Fernando Suárez valoró "la rapidez y la sensibilidad" de la compañía.

"Vimos hace unos días esa importante campaña de esta conocida marca y la valoramos positivamente. Pero también vimos con tristeza que en ella no se respetaba la toponimia legal y oficial", dijo a la prensa el alcalde, "por lo que le enviamos un escrito explicativo y le aclaramos la importancia de respetar los nombres de los lugares en su forma original".

"Al cabo de unos días", precisó, "recibimos una respuesta satisfactoria a nuestra petición".

En la misma línea, el alcalde de Ribadeo dijo que "los nombres de los lugares no se traducen, por lo que As Catedrais son As Catedrais. Aquí y en la China".

"Estamos seguros de que las campañas de comunicación para sus productos tendrán un notable éxito ilustradas con imágenes de espacios emblemáticos y universalmente conocidos como es el arenal ribadense de As Catedrais", concluyó.