Ribadeo quiere volver a ver las estrellas

El Concello ribadense dará vida de nuevo a la Casa da Ría en Santa Cruz para volver a utilizarla para observaciones astronómicas, entre otras cosas. Además, acondicionó el área recreativa de Santa Cruz donde se encuentra en colaboración con la Mancomunidad de Montes de Ove, con la intención de que recupere su valor.

El alcalde, Dani Vega, explicó que en el área recreativa se hizo una limpieza general "e imos seguir actuando no miradoiro. Imos limpar e conservar. Tamén actuaremos no entorno da capela, da cruz e do gaiteiro e do mesmo modo no palco para que os grupos musicais poidan actuar neste palco de pedra".

En cuanto a la Casa da Ría, el regidor ribadense apuntó que quieren que vuelva a acoger "actividades de observación astronómica e destacar todo ese legado pedagóxico que ten esa instalación sobre a nosa ría de Ribadeo. Polo tanto, un espazo que estaba abandonado poñémolo en valor. Imos seguir conservándoo e a noticia non pode ser o abandono senón que Santa Cruz volve ser un entorno idílico e coidado".