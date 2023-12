Ribadeo programa cambios en el servicio de recogida de basura

El servicio de recogida de basura en Ribadeo experimentará varias modificaciones importantes que el nuevo gobierno municipal detallará en poco tiempo, ya que en el presupuesto de 2024 hay una partida de 600.000 euros para un nuevo plan que introducirá cambios notables en el mismo. Uno de los cambios más llamativos será la sustitución de contenedores. No será del ciento por ciento en principio, pero sí que habrá una partida muy considerable de ellos que se cambiarán por otros más modernos.

El alcalde ribadense, el popular Dani Vega, explicó que ya antes de llegar al gobierno local vieron que "era moi necesario ir introducindo cambios porque víñamos criticando o funcionamento deste servicio e da limpeza en xeral". Ahora los baldeos se ampliarán pero indica que también habrá cambios "no lavado dos contedores, porque calquera pode ver o estado no que se atopan unha gran parte dos que están agora mesmo. Houbo un desleixo total do anterior goberno municipal neste eido e agora son os ribadenses os que pagan o pato cuns contedores sucios e moi deteriorados que dan moi mala imaxe".

El contenedor marrón

El nuevo plan, explica Vega, también tendrá en cuenta el contenedor marrón, aunque sobre él el regidor explica que su implantación en Ribadeo se retrasará con respecto a otros municipios mariñanos como pueden ser Viveiro, Burela o Xove.

Explica que la razón de esto es que "non había nada feito cando chegamos. Trátase dun servicio de recollida que será necesario sacar adiante de novo", pero aún así indica que en el caso de Ribadeo no se va a implantar para toda la ciudadanía "senón só para grandes produtores de lixo dese tipo, co que non vai afectar a todo o que son domicilios particulares", concluyó Dani Vega.