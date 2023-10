Ribadeo, primer concello lucense que tramita el certificado digital

Ribadeo será el primer municipio de la provincia de Lugo que disponga de un servicio que permitirá a la ciudadanía obtener in situ el certificado digital que permite realizar una gran cantidad de tramitaciones mediante la firma digital sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de desplazamiento. Las previsiones del alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega, es que este servicio comience a funcionar este mismo mes.

El regidor ribadense indicó que dicho servicio se ofrecerá en la Oficina de Rexistro que está en las oficinas municipales "e permitirálles ós cidadáns acreditar a súa identidade e obter o seu certificado dixital sen necesidade de desprazarse a outra cidade dentro ou fora da comarca para realizar estes trámites". En el caso de Ribadeo lo más habitual es que las personas interesadas en obtener ese certificado digital se desplazasen a Foz para obtenerlo en la Delegación de Hacienda que hay en dicha localidad.

Asimismo, el regidor destacó de forma especial que Ribadeo se convierte en un municipio pionero en la provincia en contar con una oficina de este tipo "habilitada para a expedición de certificados electrónicos das persoas físicas, a través da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre".

Para el alcalde ribadense "con isto amósase o interese que ten o Concello en estender o coñecemento e uso por parte da cidadanía dos servizos electrónicos, e proporcionar así un método sinxelo, áxil e gratuíto, unha opción de obter este medio de identificación dixital cada vez máis usado".

También explicó que los usuarios que lo deseen podrán acercarse hasta el consistorio, preferiblemente con cita previa, para evitar esperas. "As citas poderán solicitalas dende a nosa web, no apartado de cita previa, ou no teléfono 982.12.86.50", explicó el propio Vega, quien concluyó que se trata de "unha boa noticia, xa que damos un paso na dixitalización non soamente da administración, senón de cada persoa que contará con este servizo gratuíto. Ribadeo quere seguir avanzando como poboación".