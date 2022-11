Ribadeo pretende rehabilitar inmuebles en ruinas para crear vivienda de alquiler para jóvenes

El gobierno de Ribadeo tiene el foco puesto en la recuperación de la parte más antigua de la villa. El Concello trabaja desde hace meses para hacerse con inmuebles en estado ruinoso ubicados en la zona de Cabanela, donde se sitúa el origen de la localidad. El alcalde confía en que la buena sintonía con el Obispado dé frutos y dichas ruinas puedan pasar a manos municipales. El propósito es desarrollar una actuación importante, que consiste en la rehabilitación de dichos inmuebles para dedicarlos al alquiler, sobre todo para facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes.

El gobierno de Fernando Suárez Barcia mantiene un diálogo abierto tanto con la Iglesia como con otro titulares de propiedades enclavadas en la zona a fin de corregir la situación de abandono que padece la zona desde hace unos 50 años y darle un nuevo esplendor. Se trata de ruinas de casas típicas de barrios marineros, que pertenecían a familias humildes y que en su mayoría eran pequeñas y estrechas.

La intención de Fernando Suárez es poder incluir esta iniciativa en los fondos Next Generation o en otras ayudas que potencien la repoblación de zonas históricas que se encuentran en un claro deterioro.

"Coa mellora da accesibilidade e do estado de conservación do ámbito, paliarase o problema de abandono e a falta de ocupación, que comezaba a afectar ao conxunto histórico", confía el regidor.

Acciones

La política de rehabilitación del Concello de Ribadeo está consiguiendo la conservación o acondicionamiento de los inmuebles mediante ayudas o sanciones dirigidas al mantenimiento de la disciplina urbanística, lo que favorece una mejora notoria de la imagen de la zona antigua. Así, hace tres meses llevó a cabo una ejecución subsididaria que costó 20.000 euros, que tendrán que pagar los propietarios junto a las multas coercitivas previas. Si no lo hacen, les embargarán el inmueble para sufragar esa deuda.

Dentro del casco histórico, el Concello tiene abiertos en la actualidad unos 50 expedientes y se subvencionó el acondicionamiento de alrededor de 160 viviendas, además de realizar urbanizaciones en distintas calles.

Movimientos en el mercado de la vivienda

La actuación municipal está provocando desde cambios de titularidad a arreglos de herencias o venta de inmuebles en mal estado, lo que genera un continuo movimiento en el mercado de la vivienda, pero además, "co Plan Especial de Protección do Casco Histórico (Peprich) aprobado en 2021, os propietarios xa non poden escusarse en que non saben que facer nos inmobles e teñen os instrumentos para rehabilitar, arranxar e potenciar o seu patrimonio", recalca Suárez.

Ribadeo dio el primer paso para remediar la degradación en el Área de Rehabilitación Integrada (ARI) en 2002, pero fue desde que Suárez llegó a la alcaldía en 2007 cuando despegaron las actuaciones.

El 80% de las edificaciones están en buen estado, según el munícipe, quien sitúa en la parte norte y oriental de la villa la necesidad de intervención.