Ribadeo prepara una mejora de la Rúa Reynante

Los días de lluvia que se sucedieron tanto esta semana como la anterior evidenciaron que el estado de la Rúa Reynante del casco histórico de Ribadeo continúa deteriorándose hasta el punto de que el alcalde, Dani Vega, reconoció abiertamente que está "nunha situación imposible, practicamente a punto de virse abaixo" y por eso avanzó que se encuentran redactando ya un proyecto que quieren ejecutar durante este mismo año para reformarla por completo.

El regidor explica que pudieron comprobar que no hay otra forma que ejecutar una obra ambiciosa "porque xa non valen parches, collémola en mal estado e non fai máis que empeorar, e cada vez se atopa peor, somos conscientes porque o vemos e os veciños tamén nolo transmiten".

En todo caso, las obras que se van a ejecutar no son unas obras cualesquiera porque desde el gobierno local quieren realizar unos trabajos que se encuentren a la altura de la importancia de esta calle, una de las peatonales del centro de la villa ribadense y totalmente poblada de establecimientos comerciales de todo tipo. Por ahora, Dani Vega ya indicó que "imos facer algo importante, mudando os adoquíns que hai agora por outros que van ser totalmente diferentes, cunha cor entre gris e cobriza que cremos que vai quedar moi ben".

Una mejora también estética

Señala que se decidieron por esta intervención porque dice estar convencido de que "ademais de mellorar o que é a rúa propiamente dita, temos que ser ambiciosos e ir mellorando as rúas tamén a nivel estético, e xa que imos facer un investimento para mellorar a rúa, pois queremos que repercuta tamén na estética" y añadió que es algo que "iremos facendo tamén con outras rúas máis adiante cando vaiamos intervindo nelas".

El gobierno local quiso intervenir directamente con una pequeña actuación en algunas alcantarillas con personal propio, pero su estado actual evidencia que eso no es suficiente y que se precisa una actuación mucho más a fondo.

Un proyecto de 100.000 euros

Por eso el arquitecto asociado al casco antiguo de Ribadeo se encuentra redactando ya el proyecto que estará vinculado al Área Rexurbe y tendrá un coste cercano a los 100.000 euros, de los que las arcas municipales aportarán un total de 70.000. Dani Vega reconoce que "é un investimento importante pero é evidente que é algo que nos fai moita falla e queremos que a rúa quede ben".