Ribadeo se prepara para acoger a miles de visitas en su festival de ultramar

El Ribadeo Indiano, —la fiesta que la localidad dedica a sus vínculos con la emigración a América de principios del siglo XX—, comienza este viernes, día 6 de julio, con la participación de la cónsul de Uruguay, María del Huerto Arcaus, en la presentación de la efeméride en el Teatro, a partir de las seis. Tres horas después, se escenificará la tradicional subida desde el puerto de los emigrantes que regresan a casa. A las diez y media de la noche, en el quiosco de la música del parque de San Francisco, el historiador Diego Rodríguez Paz, leerá el pregón. Habrá conciertos y teatro en cada jornada y los visitantes tendrán la ocasión de leer A Gaceta Ribadense.



Ribadeo lleva cinco años celebrando la fiesta indiana y cuatro editando un periódico especial para la fecha. Ideado y diseñado por Justo García y publicado por Faro Norte Comunicación, se han editado 4.000 ejemplares de 32 páginas de la gaceta que se repartirá gratuitamente por las calles y en establecimientos colaboradores.

El presidente de la Diputación, Darío Campos, figura entre los articulistas, así como también el alcalde, Fernando Suárez; el presidente de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa), Francisco Iriarte; el librero Pablo Rodríguez ‘Vivín’ y el que será el pregonero de las patronales, el profesor Carlos Álvarez Lebredo.

RALLY AS CATEDRAIS. Quienes se acerquen a Ribadeo este viernes, 6 de julio, tendrán además la oportunidad de contemplar auténticas joyas de cuatro ruedas que estarán expuestas en el parque de San Francisco, desde las doce y media del mediodía y al menos hasta las seis y media de la tarde, frente al Bar Breoghan. La visita se enmarca dentro de la sexta edidión del Rally Terras do Incio. Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Aston Martin, Jaguar, Porsche y Mercedes figuran entre las marcas de los modelos que se podrán ver. La localidad y su playa de As Catedrais están entre las paradas del recorrido que tiene por objetivo promocionar la provincia de Lugo y Oviedo, entre otros lugares.

SÁBADO. En la renovada calle San Roque se instalará el mercado de productos de ultramar y en la plaza de abastos, se podrá contemplar una exposición de coches antiguos; todo ello durante la mañana del sábado. A las doce y media, en el Teatro, el cronista Eduardo Gutiérrez ofrecerá una ponencia sobre nacionalistas ribadenses en Argentina, tales como Lino Pérez o Clemente López Pasarón. Y en las parroquias de Rinlo y A Devesa, además de en la propia villa, se visitarán casas de arquitectura indiana y todo el que quiera podrá sumarse a los paseos guiados teatralizados.

El sábado al mediodía, en el Parador, la Coral Polifónica presentará su segundo cedé, ‘Legado Indiano’, que incluye habaneras o poemas del Viejo Pancho convertidos en milongas y, a las ocho y media de la tarde, en el barrio de San Roque, esta coral, junto a las de Pola de Siero y Hernani, ofrecerán el festival de habaneras Ría de Ribadeo. Y la fiesta continuará a lo largo del domingo.