Ribadeo pone en curso una moneda, la Pancha, para animar las ventas del comercio local

Una campaña impactante, que emula a otras que se están desarrollando en algunos municipios del Estado, llega a la villa ribadense para animar las ventas en el comercio local desde el 5 de abril y hasta el 5 de mayo. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Concello ribadense, la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) y Abanca, cada cliente podrá cambiar, en la oficina de la entidad bancaria de la localidad, 30 euros, que se canjearán por 30 panchas, que es la moneda que se pondrá en curso durante estas fechas y a mayores, recibirá diez panchas más como regalo.

El valor de las 40 panchas es 40 euros. Cada cliente podrá adquirir dos packs de moneda y podrá recoger este importe para otras cuatro personas, aportando sus DNI.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Concello aprobó en el último pleno concederle a Acisa una ayuda de unos 10.000 euros y este viernes presentaron la idea el alcalde, Fernando Suárez; la edila de turismo y comercio, Ana Martínez; además del presidente de Acisa, Francisco Iriarte; el director de zona de Abanca en A Mariña, Carlos Teijeiro, y su homólogo en la oficina ribadense, Ángel Luis Macía. Junto a ellos también estuvieron las dos responsables de coordinar el dispositivo.

Quienes se acerquen a Ribadeo pueden hacerse con la moneda por 30 euros y podrán gastar con ella por valor de 40 euros, del 5 de abril al 5 de mayo

"Trátase dunha campaña novidosa en Galicia, á que o Concello destina 10.000 euros para agasallar aos clientes do pequeno comercio de Ribadeo", resaltaron. "Durante un mes serán 40.000 euros ou 40.000 panchas as que estarán en movemento pola localidade para gastar nos establecementos que se sumen á iniciativa, sexan ou non socios de Acisa".

Aunque no es la primera vez que se lleva a cabo en el Estado este tipo de iniciativa, en Galicia sí, según sus impulsores. Además de resultar muy potente, está orientada "especificamente ao comercio local" que necesita un refuerzo. Por eso el Concello está dispuesto a inyectar dinero público en la economía local, "que nestes últimos tempos se está enfrontando a un desafío terrible, motivado polas novas canles de venda, como Amazon, e pola necesaria renovación", como matizó el regidor nacionalista.

Se trata de generar movimiento en un periodo bajo de ventas, teniendo en cuenta también que el comercio es uno de los principales sectores productivos de la localidad

"O comercio está sufrindo un cambio importante, creo que non temos moi claro aínda cal vai ser esa transformación, pero debemos estar atentos e apoiando desde a admnistración pública este sector tan forte de Ribadeo", ahondó la concejala Martínez. "Toca que os consumidores fagan unha reflexión do que supón un espazo baleiro, un espazo onde o comercio poida ter nalgún momento as portas pechadas", añadió, porque ella cree que si así fuese, "nos faltaría a todos calidade de vida; a imaxe das nosas vilas non sería igual e polo tanto, debémonos implicar todos neste reto común que é consumir no local".

Quienes se acerquen a Ribadeo pueden hacerse con la moneda por 30 euros y podrán gastar con ella por valor de 40 euros, del 5 de abril al 5 de mayo. Se trata de generar movimiento en un periodo bajo de ventas, teniendo en cuenta también que el comercio es uno de los principales sectores productivos de la localidad.

"O máis importante é que durante o mes de abril vai haber 40.000 euros movéndose por Ribadeo", destaca el presidente de la patronal, que confía en que funcione y en repetir la campaña. Una de las estrategias de Abanca, como precisó Teijeiro, es la de apoyar al comercio local. "Entre os valores da entidade está a cercanía, a confianza e a calidade de servizo, que son valores compartidos co pequeno comercio", dice y añade que este comercio genera empleo y por ello, merece apoyo.