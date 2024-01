Ribadeo pisa el acelerador con el centro de salud

La ejecución del nuevo centro de salud de Ribadeo es algo que el gobierno municipal se está planteando como una gestión a toda máquina y contrarreloj para acelerarla en todo lo posible y dotar a la villa de un centro de salud acorde con sus necesidades. El propio alcalde, el popular Dani Vega, reconoce que antes del día 21 deberán tener todos los informes necesarios con los que a partir de esa fecha realizar las modificaciones oportunas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y, desde ahí, poder iniciar la ejecución del proyecto.

Vega se refirió a la entrevista mantenida con integrantes del colectivo Modepen y a las opciones que le plantearon para modificar la ubicación elegida, en la zona de Cantalarrana. Vega no titubeó al respecto y aseguró que "non podemos perder o tempo". Reconoció que cuando estaban en la oposición también creían que "había outras opcións" pero que al llegar al gobierno municipal y hablar con los técnicos "explicáronnos que as propostas eran boas, pero que non collía o edificio, para albergar tamén o 061 e que o obxectivo da Xunta era telo cerca das infraestruturas, é dicir das estradas que conecten rápido coa autovía para así reducir ese tempo vital para chegar ao Hospital da Mariña".

El regidor reconoce que esos argumentos son criterios técnicos "razoables" y así se lo expuso a lo miembros de Modepen, pero les adelantó que también vendrá personal de la Xunta a exponérselos.

Asegura que ya están llegando al concello los informes preceptivos y, con respecto a su labor en el gobierno, indicó que están "dando pasos rápidos nestes poucos meses de goberno, estamos traballando de forma conxunta coa Xunta e tamén imos ter unha xuntanza co conselleiro (de Sanidade) para ir avanzando na mellora dos servizos sanitarios». También añadió que respeta a los integrantes de Modepen y escuchó sus propuestas "neste caso e noutras moitas máis materias que son de interese para Ribadeo".

Considera que es necesario porque "entre todos, estamos a facer un traballo necesario para mellorar a sanidade pública de Ribadeo, que é o obxectivo".

Modepen, por su parte, mantiene abierta una concentración para este sábado a las doce del mediodía en el Cantón donde se hablará sobre el proyecto, sus propuestas y se permitirá intervenir a todas aquellas personas que quieran aportar su punto de vista.