Ribadeo piensa en el verano y prepara una ordenanza de vigilancia y aseo de playas

Cuestiones que carecen de sentido común pero que a veces se ven en las playas, como bañarse fuera de las zonas permitidas o cuando ondea la bandera roja, molestar con los juegos de pelota o palas a otros usuarios, la presencia de animales domésticos o el uso de duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano para jugar, limpiar utensilios de cocina o ducharse usando jabón, estarán vigiladas y sancionadas en la nueva ordenanza de playas que prepara el Concello de Ribadeo de cara al verano. El proyecto abarca otros muchos aspectos y supuestos, incluidas sanciones de entre cien y 3.000 euros , según sean consideradas infracciones leves, graves o muy graves.

El edil de medio ambiente, Jorge Díaz, espera tenerla lista para el verano y atiende "entre outras cousas, as esixencias da Q de Calidade Turística e da Bandeira Azu"». Díaz Freije señala que "é unha ordenanza que recolle todo o que é o ámbito das praias: socorrismo, limpeza, uso dos areais, uso de embarcacións de pesca, actividades deportivas, animais e residuos, entre outros. É unha ordenanza que está traballada e que é bastante completa".

"Agora está colgada na web do Concello —explica Díaz— porque isto leva un procedemento administrativo, ten que ir a pleno despois e logo haberá outro tempo para presentar alegacións antes da súa aprobación definitiva. Entón hai que poñela a andar o antes posible para que cando sexa a tempada de praias estea xa operativa". De momento, está colgada en la página web del Concello y desde el mismo se anima a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren a aportar opiniones sobre los puntos expuestos, en el plazo de diez días contados desde este martes.

VENTA AMBULANTE Y NUDISMO. La ordenanza está pensada para las playas de As Catedrais, Esteiro, As Illas, Os Castros, Rochas Brancas, O Cargadeiro y Os Bloques. Abarca desde la información actualizada de las condiciones higiénico-sanitarias y la señalización del equipamiento de los servicios públicos hasta la prohibición de la venta ambulante o la publicidad en estos arenales.



"Nas praias está prohibida a venda ambulante e as promocións comerciais, ou a prestación de calquera servizo que se atope carente da autorización preceptiva" y los agentes podrán requisar la mercancía e imponer sanciones. La publicidad permanente también estará vetada y se prohibirá arrojar en la arena, dunas o agua cualquier tipo de residuos como envases y restos de comida, o abandonar cualquier tipo de basura y escombros. "O lixo, antes de ser depositado no contedor, haberá que dispoñelo nunha bolsa pechada", precisa el proyecto.

Prohíbe asimismo las acampadas y realizar fuegos en la arena pero no pescar desde la orilla o practicar el nudismo. La pesca con caña se podrá realizar entre las diez y las nueve, siempre que los aparejos no dañen al resto de usuarios. La pesca submarina o desde embarcación en las zonas de baño durante el verano estará prohibida.

Sobre el nudismo, el texto recoge que "o Concello de Ribadeo poderá designar como permitidas para o nudismo praias ou zonas de baño, e o feito de que estas praias sexan así designadas non limita o seu uso a practicantes do nudismo, polo tanto, non prohibe o uso aos non practicantes do nudismo". Y añade: "A designación destas praias ten como principal obxecto, advertir a quen puidese incomodarse ante o naturismo e prohíbese a práctica do nudismo no resto de praias e zonas de baño do concello".

LOS PERROS. Los perros no podrán estar en las playas en Semana Santa y en verano pero sí circular por senderos y caminos habilitados de los entornos, siempre que vayan sujetos con correa y se podrán crear zonas de esparcimiento y baño para ellos durante todo el año. La alcaldía también podrá permitir en temporada de baños, y por resolución motivada, la presencia de perros u otros animales en las playas.

SURF Y MOTOS DE AGUA. La práctica del surf, windsurf y otros deportes incumpliendo las normas será considerada infracción grave, así como el uso de embarcaciones o motos de agua en la orilla. Hacer botellón, pernoctar o colocar sillas y tumbonas en sitios de paso, serán consideradas faltas leves.