Ribadeo pide un cambio en los requisitos para ser socorrista

El Concello de Ribadeo le ha remitido un escrito a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia para pedir una modificación de los requisitos establecidos para trabajar como socorristas en Galicia durante la próxima temporada estival, ante las dificultades para cubrir la demanda en este municipio de A Mariña de Lugo.

El alcalde de la localidad, Fernando Suárez, opina que esos requisitos son "a todas luces excesivos", lo que provocará "muchas dificultades a la hora de cubrir las plazas necesarias para prestar el mejor servicio en los arenales".

"En Ribadeo vemos que en los municipios vecinos del Occidente asturiano no existe tal problemática y la oferta de socorristas es superior a la demanda", dijo el alcalde.

Desde su punto de vista, "es tan peligroso tener playas sin socorristas como playas con socorristas no capacitados", pero lamenta lo que viene "sucediendo en los últimos años", porque no se cubre "el servicio necesario, cuando realmente sí que hay socorristas en nuestro entorno válidos, pero que no disponen de los requisitos" exigidos por la Administración autonómica.

De hecho, recordó que a "la mayoría de los socorristas que trabajan desde hace muchos años" en el municipio de Ribadeo "les caduca el registro como socorrista acuático de Galicia el próximo mes de abril".

"Se quedarán sin la posibilidad de trabajar si no se adaptan a los requisitos para obtener el certificado de profesionalidad de socorrismo acuático en Galicia, los cuales resultan excesivos", añadió, dado que hay que pasar "un curso de 270 horas o participar en un proceso de acreditación de competencias profesionales, para el que se exigen tres años de experiencia laboral en los últimos 10 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas".

Y esto sucede, lamentó el alcalde, cuando "la principal lacra de este trabajo en Galicia es una temporalidad muy corta".