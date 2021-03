Ribadeo pide aportaciones vecinales para una ordenanza de protección frente al ruido

Desde este lunes se encuentra expuesta en la página web del Concello de Ribadeo la orden de la Xunta aprobada en 2018 como propuesta de ordenanza de protección contra la contaminación acústica y que servirá de base para la norma municipal frente a los ruidos en el municipio mariñano. Recoge por ejemplo que las operaciones de carga y descarga de mercancías, contenedores o materiales de obra se realicen preferentemente durante el día y de tarde, que los ciclomotores no superen los 91 decibelios al circular o que la maquinaria para trabajos en las calles no supere los 90 decibelios, cuestión que se tendrá en cuenta a la hora de hacer las contrataciones. Si eso no fuera posible, necesitaría un permiso municipal.

El concejal de medio ambiente, Díaz Freije, explicó que "actualmente o Concello conta coa ordenanza municipal de protección medio ambiental, cuxa substitución está en fase de tramitación. Nin a vixente nin a proposta para a súa substitución regulan o problema da contaminación acústica en Ribadeo. É de competencia propia dos municipios a protección contra a contaminación acústica das zonas urbanas". Es una normativa muy técnica y compleja.

"Deste xeito, abrimos un prazo de dez días para que calquera persoa que desexe aportar algo, o faga. Despois irá a pleno e haberá 30 días hábiles de exposición pública para aportar máis información ou alegacións". En su propuesta de 2018, la propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda advertía que "la propuesta de ordenanza es un documento de carácter orientativo y, por lo tanto, no vinculante, que se desarrolla siguiendo una estructura normativa que permite su adopción por los ayuntamientos gallegos, tanto de forma íntegra como parcial, debiendo considerarse en cada caso las modificaciones necesarias para adaptarlo a las características y necesidades concretas del municipio".

A partir de la propia norma, el Concello de Ribadeo podrá establecer las inspecciones y sanciones que considere, requiriendo medidas correctoras. Será de su responsabilidad "delimitar las áreas acústicas, señalar limitaciones, declarar zonas tranquilas o zonas de protección y/o de situación acústica especial, la suspensión de los objetivos de calidad acústica y la declaración de servidumbres acústicas para infraestructuras de su competencia".

COMPORTAMIENTOS. Especial gravedad tendrán los comportamientos ciudadanos no tolerables por la noche, en caso de superar los límites establecidos, los gritos, los golpes, las fiestas, cantos, trabajos, el ruido de los animales, la utilización de instrumentos sonoros o musicales, los aparatos electrodomésticos o la música en los vehículos que se propague al exterior, según la norma gallega.