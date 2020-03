Ribadeo ofrece bonos para comprar productos básicos durante el confinamiento

Los ayuntamientos de la comarca mariñana continúan impulsando acciones para ayudar a las familias que por consecuencia de la crisis sanitaria se encuentren en una situación más vulnerable, como es el caso de Ribadeo, donde el Concello concederá bonos canjeables en supermercados para la compra de alimentos perecederos y productos de higiene básicos por un importe de 50 euros, que darán cada quince días a unidades familiares de una o dos personas y cada semana a las de tres o más integrantes.

El alcalde, Fernando Suárez Barcia, publicó una resolución para aprobar esta actuación de "emerxencia social" cuyo objetivo es contribuir a que las personas que presentan mayores carencias socioeconómicas tengan cubiertas sus necesidades más esenciales. Los productos considerados básicos que se podrán comprar en los supermercados adheridos con los bonos municipales son: pan, patatas, huevos, pollo, carne de ternera y cerdo, pescado, fruta, verdura, queso, yogures, leche en polvo para bebés, champú, gel de baño y productos de higiene personal o pañales.

Los interesados deben contactar con los servicios sociales y los cheques se canjean en varios supermercados de la villa

Las personas que precisen estos bonos —que deben cumplir unos requisitos de renta—, deben llamar a los servicios sociales municipales o al número de teléfono único habilitado estos días, el 982.12.07.39. "Se o están pasando mal, que non dubiden en chamar a calquera hora do día onde serán atendidos con total discreción e nós de maneira inmediata farémoslles chegar un bono asinado polo Concello que poderán entregar nos supermercados», dice el alcalde, quien advierte que estos bonos no se podrán canjear por productos distintos a los anteriormente citados, «que non sexan imprescindibles". Después el Ayuntamiento ribadense pagará a los supermercados que colaboran el importe de los cheques canjeados.

Fernando Suárez Barcia recuerda que esta iniciativa se suma al reparto habitual de alimentos que realiza el Concello de Ribadeo y que "seguirá dispensando a aquelas familias que se encontran nunha situación de vulnerabilidade". Simplemente ahora se amplía esta prestación "a un sistema para garantir unha dieta equilibrada, sobre todo con produtos frescos perecedoiros e tamén de produtos de hixiene básica".