Ribadeo multó con 600 euros a la Xunta por hacer obras sin licencia en el Gregorio Sanz

El ascensor del colegio público Gregorio Sanz de Ribadeo entró ya en funcionamiento después de haber servido de objeto arrojadizo entre el Concello y la Xunta hasta el punto de que el Ayuntamiento multó con 600 euros al Gobierno autonómico por haber hecho las obras del mismo sin licencia municipal.

A raíz de este episodio el alcalde, Fernando Suárez, sostuvo este lunes que no se enteró de los trabajos y que los conoció solo cuando la Xunta le solicitó la apertura del mismo.

Suárez Barcia calificó el episodio de "unha desagradable situación de falta sobre todo de coordinación entre administracións, así como dunha inxerencia e manipulación política que abochornaría a calquera".

Pero con el ascensor ya dado de alta, el regidor sostuvo que en todo este tiempo el Concello mantuvo "unha disposición absoluta de colaboración leal así como de impulso e de celeridade administrativa máxima, unha vez que tivemos coñecemento formal das obras feitas. O certo é que desde que fixemos a advertencia de que esas obras foran feitas sen a licenza municipal preceptiva, hai un tempo, foron varias as circunstancias inéditas que se deron". Cita concretamente que la Xunta "aportou documentacións contraditorias, diferentes presupostos con cifras escandalosamente diferentes e tiveron que motivar e documentar as obras feitas a posteriori".

El regidor indicó que todos los concellos tienen la obligación de hacer el mantenimiento de estos centros pero para cualquier infraestructura que se haga, en todo el término municipal, deben conceder una licencia de obra preceptiva y en base a varios criterios de tipo técnico.

Por eso asegura que desde el Ayuntamiento se actuó con la Xunta "como con calquera outro particular que fai obras sen licenza, de aí que tivésemos que incoar un expediente sancionador que rematou coa proposta de sanción que se eleva a máis de 600 euros".

El regidor propone a la Consellería de Educación que "revise todo este expediente co maior detemento, pois chaman moito a atención as diferentes cifras que se nos foron comunicando sobre o custo real do ascensor, non vaia ser o demo que as cifras que se citan non se vaian corresponder co que realmente se ten indicado por escrito".

INVERSIÓN. Mientras esta polémica parece concluir, el Ejecutivo autonómico anunció su intención de invertir 510.000 euros en una reforma más en profundidad de este colegio ribadense a lo largo del año que viene, ya que así lo recoge una partida específica que aparece en los presupuestos autonómicos para 2021.

Esta inversión la anunciaron hace unos días desde la Xunta y la remarcó el propio conselleiro, Román Rodríguez, junto al portavoz municipal del PP, Daniel Vega, quien agradeció esta inversión que justificó porque recuerda que se hizo "despois de que tanto o equipo directivo coma a Anpa e moitos pais e nais de alumnos do colexio Gregorio Sanz nos trasladaran en distintas reunións a necesidade de actuar no colexio. Nós continuamos a traballar para conseguir investimentos de cara á súa mellora. Deste xeito, os alumnos e alumnas ribadenses poderán contar cunhas instalacións renovadas máis eficientes e funcionais".

Vega destaca que "traballando día a día podemos conseguir moitas inversións para Ribadeo na procura da mellora dos servizos e da calidade de vida dos nosos veciños", en este caso vinculadas al Ceip Gregorio Sanz.