Ribadeo crea su propia campaña turística buscando una mayor visibilidad

El municipio de Ribadeo tendrá una nueva marca turística diferenciada bajo la denominación Ribadeo a contrapunto que se va a presentar en Fitur en un acto que se celebrará el día 25 en la Casa de Galicia en Madrid con una invitada de honor, la periodista y escritora Sonsoles Ónega, que se encargará de dar a conocer los principales puntos fuertes de Ribadeo a nivel turístico. Según adelantaron, esta campaña reflejará "un Ribadeo con carácter propio, marcado pola súa historia, tradición, cultura e xeografía. Unha forma diferente de coñecer Galicia, rompendo estereotipos e dando outra visión do que pode ser a nosa terra" más acorde a la realidad.

En cuanto a la elección del eslogan, Ribadeo, a contrapunto se escogió pensando que "Ribadeo ten o seu ritmo propio, dinámico e constante. E niso queremos incidir", comentó el alcalde, Dani Vega, quien añadió que precisamente por ello la imagen es un metrónomo, instrumento que utilizan los músicos para medir los tiempos de sus composiciones.

El regidor también adelantó otras cuestiones que se van a tener en cuenta en esta campaña promocional de Ribadeo y que serán los "grandes contrastes" que se pueden disfrutar en el municipio, haciendo hincapié en el mar abierto y las aguas tranquilas de la ría, pero también la zona de interior con aldeas tradicionales frente a la "sofisticación cosmopolita das casas indianas. Mar e montaña, tradición e modernidade móstranse en harmonía nun destino vivo enriquecido pola súa oferta gastronómica, comercial e cultural, ben preparado para recibir visitantes".

La gastronomía será otro apartado importante y en ese acto en Fitur el toque culinario estará representado por los establecimientos El Oviedo, Ramonita, A Horta de San Roque y La Solana. Además un ribadense, el pianista Guillermo Cruzado, pondrá el toque musical a esa presentación. En ella estarán juntos Concello y Acisa, que llevan tres objetivos prioritarios. Dani Vega indicó que buscan "evidenciar o potencial turístico de Ribadeo, expoñer as liñas estratéxicas que nos guían e mostrar as ferramentas que utilizaremos para consolidarnos como un dos piares turísticos do norte de Galicia. En Madrid manteremos reunións e estableceremos contacto con diversos axentes turísticos e entidades relacionadas coa promoción do turismo".

La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, también participará en las reuniones que se mantendrán y señaló igualmente que Ribadeo cuenta con "produtos da horta incribles e a hostalería sempre está disposta a sorprender. Témola tradicional e innovadora, temos un comercio referente e estamos moi ben comunicados por autovía e a tiro de pedra do aeroporto de Avilés e do tren de alta velocidade da veciña Asturias".