Ribadeo mejora la conexión de O Xardín y Vilaselán

El Concello de Ribadeo está realizando una serie de obras que contribuirán a mejorar la comunicación de la zona de O Xardín con Vilaselán a través de la calle Manuela Bareiro.

Se trata de una parte de la villa ribadense poco utilizada pero que el gobierno municipal quiere poner en valor con la ejecución de obras que se habían iniciado en parte durante la etapa del BNG pero que el actual alcalde, el popular Dani Vega, criticó en el sentido de que asegura haber detectado en las mismas “moitos erros” que le obligaron a él y a su equipo a “tomar decisións para modificalas e mellorala”.

Según explicó, están actuando para corregir diversas situaciones y habló en concreto de “as farolas, que non podían quedar situadas nun sitio onde estorbaban e tivemos que colocalas ben, tanto contra a rotonda de Vilaselán, no inicio da rúa Manuela Barreiro, como tamén na zona máis estreita dese vial, nese canellón onde as farolas interrompen moito o tráfico e situámolas na parcela da Escola da Idiomas, co permiso da Xunta”.

El regidor adelantó que con toda probabilidad será algo en lo que deberán seguir trabajando en el futuro con nuevas actuaciones “pero de momento temos que concluír o proxecto tal e como está porque temos unha subvención da Deputación e debemos cinguirnos ao proxecto actual”.

La obra que están realizando allí supera los 215.000 euros y se actúa sobre el saneamiento, con uan separación de aguas pluviales y fecales.

Dani Vega se pronunció precisamente sobre el saneamiento de Ribadeo de una forma más extensa señalando que “será necesario facer moito máis investimento nos vindeiros anos, tratando de executar unha parte do mesmo cunha rede separativa de fecais e de pluviais, que neste caso comunica a Avenida de América co Camiño da Granxa, pasando por dúas rúas que forman parte do grupo Francisco Iglesias, no casco urbano”.