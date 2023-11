Ribadeo mejora la calle Reynante

Operarios del Concello de Ribadeo están acometiendo ya una serie de reparaciones en la calle Reynante de la localidad ribadense que, tal y como había anunciado el alcalde a este diario, iban a realizar para tratar de solucionar los problemas que está teniendo dicha calle. Las obras tuvieron que adelantarse y comenzar a ejecutarse este martes incluso en plena lluvia debido a que tal y como anunció El Progreso el mal estado del adoquinado, que se está levantando, hacía necesaria esa intervención urgente que se aceleró porque una alcantarilla acabó por levantarse totalmente.

Dos trabajadores municipales levantaron el adoquinado en torno a la rejilla y trataron de reparar esa zona durante la mañana y parte de la tarde para que no continuase creciendo la bolsa de agua que se estaba formando en la zona.

La lluvia que lleva cayendo desde hace varios días multiplicó esas bolsas de agua en varios puntos de la calle Reynante mostrando esas deficiencias que el propio alcalde, el popular Daniel Vega, indicaba que espera poder ir zanjando con reparaciones de urgencia que puedan realizar operarios municipales.

Vega indicó que esta posibilidad es por la que opta en este momento debido a que apuntó que la verdadera solución sería levantar la calle por completo y hacer la obra de nuevo. Pero el regidor ribadense señaló que para poder ejecutar una obra de ese calibre se precisa un presupuesto muy importante que en este momento no tienen presupuestado ni forma de conseguir con lo que opta por proceder de este modo, aunque admite ser consciente de que se trata de "un parche".

Acabar con el tráfico pesado

También indicó que una cuestión que va a afrontar de ahora en adelante será la ejecución de un control más exhaustivo del tráfico pesado que circula por esa calle "porque non pode haber tantos camións pasando por alí. Unha cousa son os coches da xente que vive alí que vai ós seus garaxes, que iso non ten que supoñer ningún problema e iso non lle vai facer ningún dano á rúa".

Además de la intervención en esta calle, el alcalde ribadense tiene pensado también realizar obras en la calle Ramón González, donde también sucede algo parecido que en la calle Reynante y también se tratará de hacer una intervención similar.