Ribadeo se llena de actividades con el Mercado do Nadal y la pista de hielo

La villa ribadense pega este domingo un estirón importante en lo tocante a su oferta de ocio y comercial en la campaña navideña. Una parte importante es temporal, ya que el Mercado do Nadal no se prolongará durante todas las vacaciones, como sí lo hará la pista de hielo que se inaugura a las seis de esta tarde en la avenida Rosalía de Castro. Pero ya desde la jornada del viernes el Mercado do Nadal, en el entorno de la plaza de abastos, mostró que se trata de una propuesta que gusta a la gente ya que a pesar de que acababa de abrirse y del mal tiempo, aglutinó a un número importante de visitantes.

En la jornada de este sábado la cosa mejoró. El día no fue tan lluvioso como sucedió con la noche del viernes y la afluencia de gente creció de forma muy notable tanto en la parte de la mañana como en la de la tarde.

Una de los veteranas de este mercado comentaba que lo único que pedía era "que non nos pase como a última vez que se fixo aquí, na plaza de abastos, que foi unha experiencia moi mala porque ademais de chover todos os días, fíxoo de forma moi forte e cun frío terrible. Foi o peor ano de todos. O resto, foron bastante estables e agardamos que o cambio de ubicación da zona do parque de San Francisco para aquí non se note. Polo de agora, parece que non", comentaba.

La distribución de las casetas hace que ocupen las dos explanadas de la plaza e incluso también una parte de la calle que las comunica.

En las casetas, como es habitual, un poco de todo, artesanía de varios tipos, siempre manual y cuidada; mucho producto de producción casera que va desde embutidos o cárnicos en general a panes y empanadas, dulces, mieles, mermeladas, orfebrería, marroquinería; trabajos con productos reciclados; adornos de varios tipos, y, completándolo todo, la programación paralela que habrá toda la semana que viene.

De momento este domingo a las seis ya llega otro de los que promete ser un nuevo plato fuerte, la pista de hielo. El actual gobierno local decidió recuperar esta oferta de ocio que se dejó hace unos años y este domingo la inaugura a las seis de la tarde en una carpa en el aparcamiento de Rosalía de Castro.

Viveiro: alumbrado y belén gigante desde el martes

Viveiro arranca este martes día 5 una de sus señas de identidad navideñas, el belén a tamaño natural Ante o Berce, además de proceder a encender las luces navideñas. La alcaldesa, María Loureiro, recordó que fueron pioneros en el encendido de luces en el puente y la concejala Lara Fernández destaca que el belén es un referente a nivel autonómico.

Burela: enciende las luces navideñas este viernes

Burela avanza que procederá al encendido de sus luces navideñas el miércoles, día 6, a las siete y media de la tarde en la Praza do Concello, "dando así o pistoletazo de saída a máis dun mes de actividades, que se prolongarán ata o día de Reis", indica la alcaldesa, Carmela López. Tocará la agrupación Dambara-Santo Inocencio y el grupo de rock The Hot Tubes, en la Praza da Mariña.