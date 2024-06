Ribadeo insistirá en rebajar el precio del polígono industrial

El precio de las parcelas del polígono industrial de Ribadeo, que es competencia de la entidad estatal Sepes, continúa sin moverse de donde estaba. Solo hace dos años se impulsó una bonificación que, en todo caso, seguía dejando el precio del suelo por encima del de otros polígonos del entorno, particularmente Barres, en el municipio asturiano de Castropol, y Barreiros.

Recientemente el alcalde de Ribadeo mantuvo una entrevista en Madrid con sus responsables, pero dice haber constatado que "non houbo ningún tipo de movemento e parece que non teñen intención de facelo". Pero ya anticipa que "eu non vou parar ata que baixen o prezo das parcelas".

"Hai empresas interesadas" en el polígono de Ribadeo

En marzo de 2022 Sepes hizo una bonificación del precio sobre un total de 20 parcelas en diferente medida. A 14 se les bajó un 35% el precio y a otras 6 se les otorgó una concesión de derechos de superficie con opción de compra durante treinta años permitiendo además que esto se hiciese de forma individual o por lotes.

Pero el resultado final es que el parque empresarial ribadense sigue estando prácticamente como estaba, pese a que el propio Dani Vega reconoce que "hai empresas que están interesadas en instalarse, pero a realidade é que o prezo do solo os bota para atrás, porque en todo o demais o polígono é atractivo: ten unha boa localización e ten todos os servizos que se necesitan, de forma que está claro onde está o problema, e xa anticipo que non pararei ata que haxa empresas no polígono de Ribadeo" pese a que reconoce que es un tema que va a resultar complejo "porque non entendo o posicionamento de Sepes a nivel estatal co polígono de Ribadeo".

"Ningún alcalde conseguiu baixar o precio das parcelas, e todos o intentaron. Penso que eso quere decir algo, que nos indica que é unha situación anómala pero como alcalde de Ribadeo non podo deixala correr porque é algo que ten moita importancia para nós".

Informaciones contradictorias de Sepes

En cuanto a la posición de Sepes, Vega expresa sus dudas porque dice que le están llegando "informacións contraditorias". Por un lado explica que lo que a él le dijeron directamente es que se a va a explorar una forma de hacer que el precio del suelo en el polígono de Vilar sea más barato, pero por otro recuerda que "cando o noso partido preguntou oficialmente en Madrid, a resposta que nos deron foi que no caso de Galicia non había ningún estudo en marcha para proceder a un abaratamento do solo. Así que a realidade é que un xa non sabe que pensar".

Pero dice que aún así eso no es algo que le vaya a desanimar "e volverei a Madrid e entrevistareime con quen sexa necesario" para conseguir lo que para él es un objetivo prioritario.