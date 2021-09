Ribadeo inicia la obra del multiusos en Cedofeita

El Concello de Ribadeo inició las obras para la construcción del edificio multiusos de Cedofeita. La demolición de la antigua escuela es el primer paso para hacer realidad este proyecto al que se destinarán 138.000 euros, 40.000 aportados por la entidad local a través de un convenio suscrito con la Vicepresidencia de la Diputación. El gobierno local destaca que la iniciativa fomentará "a dinamización e a revitalización da parroquia, ademais de mellorar as condicións de uso do parque e da pista polideportiva descuberta situadas na mesma parcela".

Los trabajos de cimentación del nuevo edificio, que será de planta baja y tendrá 130 metros cuadrados, arrancan estos días. El espacio principal será una sala multiusos de 90 metros, habilitada para actividades sociales y culturales. El inmueble contará con un trastero, dos aseos, uno adaptado para personas con movilidad reducida, y un soportal que abre el edificio a la zona verde que lo circunda.

El concejal de medio rural, Marcos Villamil, destaca que "con esta obra atendemos unha demanda dos veciños que amosaron un grande interese por mellorar o espazo no que desenvolvían a súa actividade comunitaria e seguimos a mellorar infraestruturas e servizos da zona rural". Considera que estos espacios favorecen el encuentro social, "fundamental para a calidade de vida das persoas, especialmente, para as de maior idade que poderán desfrutar aquí do seu tempo en compañía doutras".

Por su parte, la concejala de cultura, Pilar Otero, subraya las posibilidades del nuevo edificio "para a realización das actividades promovidas pola veciñanza e para as iniciativas culturais e lúdicas que impulsamos desde o Concello".

El gobierno ribadense recalca asimismo el "el esforzo económico" que supone esta iniciativa englobada dentro de las actuaciones que se llevan a cabo para facilitar el acceso al ocio y la cultura a todos los vecinos. En este sentido, Otero destaca la programación cultural "diversa e de calidade que ofrecemos todo o ano, tamén no rural, e somos conscientes de que levala a cabo require de espazos axeitados, como será este".