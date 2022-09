El Ribadeo inicia la competición en Preferente ante un As Pontes que es una incógnita

El Ribadeo comienza este domingo la temporada en el grupo Norte de la Preferente Galicia recibiendo al As Pontes (Pepe Barrera, 18.30 horas) con la intención de empezar una temporada ilusionante para los de Dani Moirón con una victoria.

El conjunto ribadense ha conseguido atraer este verano a futbolistas importantes y, en el regreso de la competición a su formato habitual de grupo único, espera ser uno de los grandes animadores y optar a la zona noble de la tabla.

El técnico de los celestes, el pontenovense Asier, una de las incorporaciones del Ribadeo, controla un balón ante el Andés asturiano.

CÉSAR DÍAZ. "O equipo chega ilusionado e preparado despois dunha pretemporada positiva e agora tentaremos empezar da mellor forma posible", señala.

Moirón está satisfecho con la forma en la que ha avanzado la preparación. "Estou contento porque, salvo no caso de Álex Meitín, que se lesionou no penúltimo partido co Andés, respectáronnos bastante as lesións e foi un traballo de pretemporada positivo", valora.

El xovense Álex Meitín, que llego este curso procedente del Viveiro, es la única baja confirmada para este encuentro, aunque los ribadenses también cuenta con la duda del atacante focense Criss.

En este primer duelo se miden a un As Pontes que dirige un viejo conocido de los ribadenses, el friolense Rafa Casanova, exjugador y extécnico del Ribadeo que cumple su segunda campaña en el banquillo de O Poboado. Los ponteses, ante la falta de efectivos, no han dudo en pescar en lugares tan alejados como Cataluña o Ibiza. "O As Pontes é sempre un rival perigoso porque equipo e por historia, pero este ano temos pouca información deles porque renovaron á metade do plantel e ata que pasen unhas xornadas non saberemos o nivel das fichaxes que fixeron. Creo que completaron unha boa pretemporada e a ver con que rival nos encontramos", apunta.

El entrenador del Ribadeo sí avanzo que su apuesta va a ser durante toda la temporada la de "intentar ir sempre a polos partidos contando co dominio do balón e facendo un xogo vistoso", concluye Dani Moirón.

Ribadeo FC: Carrera; Coki, Roi, Pablo Rivas, Isma, Xaime, Iván Rodríguez, Santi, Xairo, Antón Couto e Iván García.

PRIMEROS RESULTADOS. Este sábado por la tarde ya se disputaron los dos primeros encuentros de la jornada. La Sarriana cumplió con los pronósticos que le sitúan como uno de los máximos favoritos al ascenso y venció a domicilio con mucha autoridad al Unión de Rianxo (0-4). En el otro duelo, el Portomarín se estrenó en la Preferente Galicia cayendo por el mismo resultado en su propio feudo ante el Dubra coruñés (0-4).