El Ribadeo Indiano volverá a tener un mercadillo de productos de ultramar

El Ribadeo Indiano va comenzando a perfilar la programación que desarrollará dentro de exactamente un mes. Uno de los primeros anuncios que realiza la organización es que volverá a contar con el denominado Mercadiño de Ultramar, que en este caso será solo el sábado día 9 de julio y estará centrado, como su propio nombre indica, en productos particularmente vinculados al continente suramericano y también a centroamérica, pero además se le añadirá una característica fundamental, que es que estará dedicado a las mujeres, "tanto ás que se foron como ás que quedaron", explica el concejal de desarrollo local y responsable de la organización, Pablo Vizoso. Precisamente por ello un complemento que tendrá será una muestra de oficios tradicionales de esa época indiana.

El Mercadiño de Ultramar arrancará a las once de la mañana y durará hasta las diez de la noche, hora a la que está previsto que arranque el Festival de Habaneras. La organización ya avanzó que "as bases e os formularios para a inscrición estarán dispoñibles na sede electrónica do Concello de Ribadeo" y las personas que deseen participar podrán presentar una solicitud para hacerlo hasta el día 22.

Apartado especial. Pablo Vizoso explicó que dadas las características especiales de esta iniciativa en este mercado podrán participar preferentemente las personas físicas o jurídicas que desarrollen alguna actividad relacionada con la cultura indiana o de la época comprendida entre finales del siglo XIX y principios del XX. Asimiso, se primarán "produtos da horta con especial incidencia nos chegados das Américas como son patacas, pementos, tomates, millo e outros relacionados. Tamén produtos latinos de alimentación, doces e pasteis típicos, xoguetes, xeados, chocolates ou antigüidades e tamén oficios".

Vizoso Galdo añadió que como novedad este año, dentro del Ribadeo Indiano, habrá un espacio gastronómico con 'foodtrucks'. Será los días 9 y 10 de julio y estará ubicado en la plaza de abastos para "ampliar as propostas gastronómicas". "O prazo de inscrición tamén está aberto ata o 22 de xuño", dijo.

Ribadeo Ilustrado: arranca este jueves y se centra en la figura de Ibáñez

La segunda edición del Ribadeo Ilustrado arranca este jueves con actividades centradas en la figura de Antonio Raimundo Ibáñez, el marqués de Sargadelos cuya última vivienda fue el edificio en el que hoy se encuentra el consistorio ribadense.



Para este jueves está programada la inauguración a las siete de la exposición ‘Amar a mar: Mariñas, Marosas e Maruxainas’ y el viernes a las siete y media en el propio consistorio el catedrático de Historia Moderna de la USC Pegerto Saavedra hablará sobre ‘Antonio Raimundo Ibáñez e Ribadeo: un empresario nunha vila dinámica’. A las ocho y media, habrá una representación de la declaración de guerra a Napoleón y a las nueve, una función teatral de ‘Ribadeo Ilustrado’ por Os Quinquilláns, también en el pazo de Ibáñez.



Otras propuestas



Además, habrá conferencias sobre la navegación, la vida en Los Oscos en el siglo XVIII, las gentes del mar, talleres o una visita a la casa de Bengoechea.