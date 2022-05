Ribadeo habilitará un aparcamiento con 70 plazas en el casco histórico

El Concello de Ribadeo logró la cesión temporal de unos terrenos en el casco histórico para habilitar un aparcamiento con capacidad para 70 vehículos, en la esquina entre la Rúa Nova y la Rúa do Pipelo. El alcalde, Fernando Suárez, avanza el próximo inicio de los trabajos tras la concesión de unos 40.000 euros del área de medio rural de la Diputación para adecuar este espacio.

El regidor explica que llevan "meses traballando" para poder disponer de parcelas en el centro de la localidad de cara a la creación de un aparcamiento y en este caso lograron la cesión temporal de los terrenos, que son privados, a través de un "contrato de comodato" con sus propietarios. Añade que a continuación encargaron a los técnicos municipales un proyecto para acondicionar este amplio espacio como aparcamiento y pedir los permisos y autorizaciones necesarias para llevarlo a cabo. "De feito xa conta co visto e prace de Patrimonio de Lugo", dice, pues el futuro aparcamiento está en el casco y a "escasos metros do pazo de Ibáñez", sede del concello.

El gobierno local, una vez tuvo el proyecto, solicitó colaboración económica al área de medio rural de la Diputación de Lugo para poder ejecutar la obra. "Agora acabamos de recibir a resolución aprobándonos a axuda, co que podemos anunciar que este aparcadoiro vai ser unha realidade nos próximos tempos", avanza el regidor, y detalla que las obras contemplan "a limpeza e afirmado das parcelas, que teñen unha lixeira pendente, coa retirada da terra vexetal", para después pavimentar con zahorra y habilitar las plazas de aparcamiento, que estarán dispuestas en tres filas con pasillos centrales.

"Sabemos que no casco vello, como en todos os conxuntos históricos, hai problemas para estacionar os vehículos e queremos buscar solucións para facilitar o aparcamento tanto á veciñanza coma os visitantes en xeral e reducir o tránsito de vehículos nas rúas do casco histórico", dice el regidor, que cree que las 70 plazas que se crearán en esta zona contribuirán a resolver "moitas situacións de incomodidade para moitas veciñas e veciños residentes, facilitándolles un espazo de aparcamento próximo ás súas vivendas". Además de esta dotación no se beneficiarán solo los residentes en estas calles, sino también usuarios de servicios próximos como el centro de día A Concordia o la escuela infantil Nosa Señora do Campo, que a diario se encuentran con dificultades para estacionar en la zona ante la escasez de plazas y la estrechez de los viales.

El alcalde agradece la implicación de la Diputación de Lugo para hacer posible esta nueva dotación. De hecho la diputada provincial de medio rural y también edila de obras ribadense, Mónica Freire, estuvo en los terrenos que albergarán el nuevo aparcamiento junto al regidor y a los concejales de turismo y de medio ambiente, Pablo Vizoso y Jorge Díaz, para ver in situ el lugar en el que pronto empezarán los trabajos.