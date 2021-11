Ribadeo gana un juicio para acceder a la herencia bancaria de Paco Moreda

El juzgado de Mondoñedo dio la razón al Concello de Ribadeo en el pleito que mantenía con el Banco Santander por el valor de una serie de productos financieros que el ribadense Francisco Moreda donó al Ayuntamiento con el condicionante de que estos se destinen a la mejora del hospital asilo San Sebastián y San Lázaro. Ahora la entidad tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con 85.000 euros según una sentencia del juzgado de Mondoñedo que se puede recurrir.

El alcalde dice que se trata de una victoria incluso de la dignidad de los ribadenses y del Concello porque "o banco chegou a cuestionarnos se eramos os herdeiros reais de Francisco Moreda, algo que non chegou a facer ninguén: nin o Ministerio de Facenda nin as notarías, ninguén". A ello añade que nunca les dieron acceso a esos productos financieros "e nos requiriron unha serie de documentación totalmente inxustificable". Como consecuencia de ello se fueron dilatando los plazos y esos productos financieros perdieron valor que es por lo que ahora el banco tiene que indemnizar al Concello como verdadero heredero y titular de dichos productos.

Fernando Suárez manifestó estar "aliviado" de ver que "a banca non sempre gaña" y contento de que "gañase o interese público" por el que anticipa que seguirá batallando para sacar adelante precisamente lo que quería Francisco Moreda, la mejora del hospital asilo "que se verá reforzada coa venda do seu piso en Ribadeo". Ya anticipa que "non será dabondo porque o proxecto é moi ambicioso, pero confiamos en que desta volta a Xunta si nos axude, poña a diferenza e poidamos acometer esas obras tan necesarias".

MODIFICACIÓN. El proyecto para la remodelación de esas instalaciones es muy ambicioso porque se trata de un edificio muy antiguo que, a consecuencia de esta característica, necesita reformas en profundidad. El proyecto que se maneja en este momento es de entorno a 1,5 millones de euros.

A esa cantidad aún habrá que añadir otra cantidad más que será la correspondiente al equipamiento, porque mucho del que hay ahora mismo se quedó anticuado y también será necesario renovarlo. El alcalde de Ribadeo indicó que aunque por el momento no dispone de un presupuesto para la renovación del equipamiento, dice que hay ser consciente de que "non será precisamente barato", por lo que confía aún más en que la Xunta "esta vez si, apoie á veciñanza de Ribadeo".