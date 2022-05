El Ribadeo festeja una salvación muy sufrida

Alivio después de mucho sufrimiento. Ese es el sentir general en el seno del Ribadeo FC después de una campaña que ha sido durísima para los pupilos de Dani Moirón y que ha tenido final feliz gracias a la victoria ante O Pino (2-0) en la jornada definitiva.

Mientras, cerca de Ribadeo, en Foz, el sentimiento es de tristeza tras realizar un inicio de curso muy negativo y morir en la orilla luego de una segunda fase más que aceptable y de llegar con opciones de permanencia al final.

"Ata o primeiro gol sufrín moito e logo do segundo xa o levei mellor", reconoce Moirón, el preparador del Ribadeo. "Estamos moi contentos porque, despois de como se deu a temporada, creo que a permanencia fai xustiza aos nosos méritos. Fixemos 55 puntos entre as dúas fases e creo que isto é o premio á traxectoria de todo o ano", valora.

Además de sufrimiento, el entrenador de A Pontenova también considera que ha sido una temporada de "aprendizaxe, porque desde o primeiro levamos moitos reveses a nivel de lesións, de baixas de xogadores por motivos laborais ou académicos e tivemos que reinventarnos durante todo o ano", afirma.

Moirón es consciente de que un descenso a Primera Autonómica sería un paso atrás muy grande para una entidad como el Ribadeo: "É un alivio conseguir a permanencia para o club polos problemas económicos cos que o colleu esta directiva e así darlle estabilidade. Creo que é poñer outra pedra neste proxecto para estabilizalo e seguir nunha categoría bonita para o Ribadeo como é a Preferente. Prefiro non pensar en que podería pasar se baixáramos porque creo que sería tocar fondo e debería ser dar un paso atrás para coller impulso, aínda que non ía ser fácil ascender porque as categorías cada vez son máis complicadas e ascender é moi caro".

Los ribadenses piensan ya en la eliminatoria de octavos de final de la Copa Deputación, título que defienden y que les llevará el próximo fin de semana a Santaballa, donde Moirón estuvo tres años de técnico: "É sempre especial xogar alí porque deixei moitos amigos". De momento no ha hablado con los dirigentes de su futuro. "Está todo moi recente e agora toca desconectar da liga e xa nos reuniermos nos próximos días. Eu estou a gusto no club, cos xogadores e si que me gustaría seguir, pero temos que falalo", concluye.

CANTERA FOCENSE. Tampoco ha hablado de su futuro un Jesús Gayol que todavía mastica el descenso sufrido este domingo. "Non pensei nada aínda. Vin melloría no equipo e creo que, estea quen estea, hai que ter máis xogadores de Foz. Considero que iso é fundamental e reforzar o equipo con dous ou tres futbolistas que marquen as diferenzas. Temos un bo equipo de xuvenís, con 7 ou 8 xogadores que para o ano que vén xa están en disposición de aportar no primeiro equipo adestrando e xogando. Teñen boa calidade individual e só lles falta facerse un pouco máis", apunta.

Aunque un triunfo tampoco les llegaría por la victoria del Laracha, el preparador focense lamenta que no pudiesen derrotar al Victoria (0-1) en un partido con mucho público en el Martínez Otero. "Aínda que non chegara, o domingo veu moita xente darnos o seu apoio e se acabáramos ganando veríamos todo dun xeito un pouco diferente. A afección merecía esa última alegría e creo que fixemos méritos para polo menos un empate".

Gayol no esconde su aflicción. "Estou triste, aínda que foi a crónica dunha morte anunciada. Levábamos varios anos no arame e ao final caímos. Na primeira fase fixéronse poucos puntos e creo que fomos competindo mellor co avance da competición, pero os esforzos do tramo final non foron suficientes", concluye.

ÚNICO MARIÑANO. Los técnicos hacen una lectura muy negativa de que el Ribadeo se quede como único representante mariñano en Preferente. "É unha mala noticia, pero esperemos que nos próximos anos se poida contar de novo con algún máis e A Mariña volva coller forza no mapa da Preferente", señala Moirón. "A verdade é que sempre houbo moitos mariñaos na categoría e isto fala mal do noso fútbol. Agardemos que sexa unha travesía curta e o próximo ano ou dentro de dous recuperemos equipos", apunta Gayol.