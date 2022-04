El Ribadeo FC critica al Concello por no dejarle utilizar el Pepe Barrera

El Pepe Barrera lleva años siendo objetivo de polémica. Durante muchos años los clubes ribadenses clamaron por su mal estado y después de las obras de mejora es su utilización la que genera discusiones.

El último en quejarse ha sido el Ribadeo FC, que en una nota pública ha querido poner en conocimiento de sus socios y aficionados "os atrancos que nos últimos tempos está a por o Concello de Ribadeo no desenrolo da actividade do clube o cal hai pouco tempo estivo a piques de fenecer".

Estas trabas de las que habla la junta tienen que ver con la negativa municipal para poder utilizar el Pepe Barrera para entrenar en un momento tan importante en el que se está en juego su permanencia en Preferente. "Debido a que o campo de A Devesa presenta un estado lamentable, o noso adestrador cara o partido do domingo en Lugo contra a SDC Residencia, plantexounos á xunta directiva a posibilidade de facer o venres 1 de abril un adestramento táctico de unha hora sobre o terreo de xogo do Pepe Barrera, tendo en conta que na vindeira fin de semana haberá so un encontro programado. Posto en coñecimento do responsable da Concellería de Deportesa demanda do noso adestrador, foi rexeitada rotundamente unha vez mais, sin xustificación algunha", señalan.

Desde la directiva que encabeza Pedro Valego consideran que esta falta de apoyo supone un agravio comparativo . "Hai que lembrar que o Ribadeo FC pisa o Pepe Barrera so para xogar dous encontros o mes, o que veñen sendo 3 horas mensuais. Como é coñecido, o clube está a xogar a fase de permanencia na Rexional Preferente e precisa da axuda e colaboración que abrangue todos os eidos.

"INXUSTAS E INFUNDADAS". La respuesta municipal ha llegado por parte del concejal de Deportes, Jorge Díaz, que considera "inxustas e infundadas" las críticas realizadas por el Ribadeo respecto al campo de entrenamiento de A Devesa, donde según recordó está previsto que se acometan obras de mejora en fechas próximas. Además, dejó claro que el área de Deportes de Ribadeo sigue "coa man tendida e disposta a colaborar e axudar na medida das súas posibilidades e lembra que o campo da Devesa é para adestrar e que o Pepe Barrera está para competir".

El edil ribadense declaró que en el Concello están "un pouco sorprendidos e abraiados por unha actitude que vemos xa desde hai datas por parte da directiva do Ribadeo FC cara ao Concello de Ribadeo. Non o entendemos tendo en conta que é a entidade deportiva que máis achega económica percibe do Concello de Ribadeo, e á segunda que máis recibe correspóndelle o 50 por cento desa cantidade; é dicir estamos a falar dunha contía económica moi importante coa que lle axuda o Concello, que para iso está, pero iso é un valor a ter en conta”.

Jorge Díaz también recordó que "critican que non colaboramos coas instalacións, pero hai que ter en conta que son compartidas con outra entidade deportiva, como é a SD Ribadeo, coa que tampouco temos ningún problema. É o mesmo que sucede con outras entidades deportivas que comparten pavillóns e non hai ningún tipo de problema con iso”, señaló, añadiendo por último que "para o fútbol nestes últimos anos fixéronse investimentos moi importantes, como no campo Pepe Barrera, ao que se destinaron máis de 400.000 euros entre o Concello e a Deputación e cunha miguiña que aportou a Xunta. Polo tanto estamos abraiados, desde logo, con esta actitude cara ao Concello por parte da directiva do Ribadeo FC”.