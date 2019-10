Ribadeo espera un retorno importante en el comercio con las luces de Navidad

La inversión que el Concello de Ribadeo hará en las 800.000 luces led que instalará como decoración navideña puede tener un retorno importante en el comercio de la localidad. En algunos casos está incluso cuantificada la influencia de los adornos navideños en entornos concretos, el más significativo y conocido de todos la calle Preciados de Madrid, donde son los propios comerciantes quienes asumen el coste de una iluminación que no deja un centímetro sin decoración luminosa. El caso de Ribadeo será más modesto pero una apuesta igualmente fuerte que el gobierno municipal asume tras considerar que se trata de una de las formas más llamativas de atraer gente a la localidad en una época muy importante del año.

El alcalde ribadense aclara que la renovación de la iluminación será completa y explica también, de forma más prosaica, que la decisión de hacer una inversión tan importante tiene también una base en la normativa establecida para los contratos de la Administración, que le obliga a sacar contratos por un montante mínimo.

Fernando Suárez comentó que la iluminación será "una gran novidade" porque "haberá unha serie de figuras en 3D que son totalmente novas, así como outras que estarán a nivel de chan que son igualmente novidosas".

En cuanto a la ubicación, se mantendrá el casco urbano "aínda que chegaremos a algunhas rúas onde non había antes, instalarase tamén de forma importante no entorno da praza de abastos e reforzaremos varias rúas". Dijo estar convencido de que "será un avance importante" aunque también matiza que "desde logo aquí non imos competir con ninguén. Só tratamos de axudar no posible a facer o millor para Ribadeo e os ribadenses".

PISTA DE HIELO. La que se aparca este año es la pista de hielo que los tres últimos años se vino instalando en el parque de San Francisco.

Suárez Barcia reconoció que fue una idea "que como moitas destas características tivo o seu ciclo e a súa andaina: un primeiro ano moi bo no que funcionou realmente ben; un segundo que... bueno. E un terceiro no que xa non foi tan ben, así que decidimos aparcar a idea porque ademais supoñía un custo importante para as arcas municipais", reconoce.