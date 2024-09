La comisión que decide la bandera de Ribadeo acaba su trabajo y modifica el escudo

El municipio de Ribadeo ya tiene nueva bandera y su escudo oficial algo remozado. Así lo aprobó por unanimidad la comisión encargada de su diseño, que trabajó durante meses en colaboración con el Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, el cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez, la Dirección Xeral de Administración Local y el Consello da Cultura Galega.

La primera misión de esta comisión fue crear una bandera oficial para el municipio, que hasta el momento no tenía, ya que el estandarte asociado al ayuntamiento con anterioridad, que se podía encontrar en internet, no había sido aprobado en ningún momento. "Malia que en redes sociais cando se busca o nome deste concello aparece unha imaxe dunha bandeira, non está aprobada e non ten ningunha leximitimade nin rigor histórico", explicaba el alcalde Dani Vega en marzo, cuando se comenzó a trabajar en la creación de la comisión responsable de diseñar los símbolos.

En cuanto al escudo, el alcalde señaló que el color azul dominará en la bandera, complementado con el blanco de las olas y una estrella, cuyo diseño ha sido modificado. "A estrela pasa de cinco a oito puntas como son a plena totalidade de escudos de España ou de Europa", señaló Vega. Según el alcalde ribadense, este cambio responde a la recomendación de la Comisión de Heráldica, que considera que la estrella de ocho puntas es más adecuada para Ribadeo, alejándose del diseño anglosajón de cinco puntas, más común en escudos de países como Reino Unido o Estados Unidos. Otro de los elementos que se mantendrá en el escudo es la llave de oro.

Dani Vega destacó la unanimidad con la que se aprobó el nuevo diseño, no solo en la comisión, sino también entre los grupos políticos del Concello, a los que felicitó por ponerse de acuerdo en esta cuestión. Este consenso entre las formaciones políticas presentes en Ribadeo ha permitido que el proceso avance sin contratiempos, y el siguiente paso será la tramitación administrativa de ambos símbolos.

Los pasos inmediatos a seguir para contar con el escudo y la bandera de Ribadeo

El nuevo escudo y la bandera serán aprobados en comisión por la Xunta de Galicia y, posteriormente, se someterán a votación en el pleno municipal y en el Consello de la Xunta. La culminación de este proceso será un acto oficial en Ribadeo, donde se procederá a la colocación del nuevo escudo y el izado de la bandera.