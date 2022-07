Ribadeo anuncia su Fiesta Indiana con un corto protagonizado por varias celebridades

Ribadeo comienza a notar ya la inminencia de la Fiesta Indiana. Se palpa en sus calles, en su comercio, y hasta en las redes sociales. Las tiendas hace ya tiempo que lucen artículos vinculados a esta fiesta y desde hace dos días sus calles están siendo engalanadas para que el fin de semana todo esté perfecto porque, además, las previsiones son que el tiempo acompañará durante los tres días que durarán las actividades, entre 8 y 10 de julio.

Para ir abriendo boca hace ya unos días que circula por las redes sociales un corto en el que participaron varios concejales del equipo de gobierno pero también personal municipal y miembros del grupo de teatro de la localidad. Se trata de una historia muy sencilla con varios protagonistas en la que se narra una historia de un emigrante indiano y su familia que queda en Ribadeo a través de unos personajes que interpretan el propio alcalde ribadense, pero también su primer teniente de alcalde, Pablo Vizoso; las concejalas de Cultura y Obras, Pilar Otero y Mónica Freire, respectivamente; el responsable de la Omic, Alberto Moledo, o el expresidente de Acisa Roberto Rivas, entre otros.

Durante el cortometraje además se aprovecha para mostrar algunos de los lugares que serán protagonistas en estos días como por ejemplo casas indianas del municipio o incluso las pinturas de Nosa Señora das Virtudes, en la parroquia de Arante con sus referencias al mundo del mar.

ENGALANAMIENTO. También se está notando ya en las calles la decoración para los días de fiesta. Los operarios municipales están procediendo a colocar los banderines blancos tan característicos de esta fiesta por todo el casco urbano.

No obstante, muchos detalles no se podrán colocar hasta más adelante para evitar que se puedan deteriorar.

Los operarios municipales están procediendo a colocar los banderines blancos tan característicos de esta fiesta por todo el casco urbano

A partir de la noche del 7 de julio también habrá algunos cambios en la circulación porque el desarrollo de la fiesta obligará a realizar un corte en parte de la calle San Roque, que se va a dedicar a acoger el Mercado de Ultramar, como se hace habitualmente.

ACISA. Desde Acisa su gerente, Jesús Pérez, quiso resaltar el 5 de julio el compromiso del colectivo con la organización del Ribadeo Indiano "e polo tanto tamén co traballo en estreita colaboración co Concello de Ribadeo para levalo a cabo, e por iso este ano estamos a facer o maior esforzo económico posible. O Ribadeo Indiano é un traballo conxunto, no que ambas entidades aportamos o que somos capaces, cada un dende as súas posibilidades, para levar a cabo un gran evento que dinamice a economía local e fomente o turismo".

Los establecimientos comerciales asociados están repartiendo rifas para el sorteo de un viaje a Cuba

Los establecimientos comerciales asociados están repartiendo rifas para el sorteo de un viaje a Cuba para dos personas que se tendrá que hacer del 2 al 10 de septiembre.

Los que quieran participar deberán depositar el 10 de julio las rifas cubiertas con los datos que se piden en ellas en unas urnas en la calle San Roque. El sorteo será presencial, ese mismo mismo día, al término del concierto que ofrecerá Lila Downs.