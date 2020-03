Ribadeo ejecuta obras en espacios verdes que no pueden esperar

El Concello de Ribadeo continúa realizando algunas labores que tenía pendientes y que no pueden ser aplazadas por distintas cuestiones. Al igual que durante el pasado sábado continuaron ejecutándose por parte de la brigada de obras algunos trabajos para la reparación de baldosas sueltas en varias zonas del casco urbano ribadense, este lunes seguían trabajando algunos operarios de parques y jardines.

En este caso, dichos operarios están procediendo a acondicionar los árboles que se encuentran plantados en la práctica totalidad del casco urbano ribadense.

El alcalde de Ribadeo elaboró un vídeo difundido a través de las redes sociales así como un bando para explicar que las cuestiones vinculadas a obras eran consideradas esenciales y, por lo tanto, seguirán funcionando en el Ayuntamiento ribadense para que no se colapsen.

En el caso de jardinería hay algunas labores concretas que es necesario ejecutar justo en esta época del año a riesgo de que, en el caso de retrasarse, luego puedan no tener ya el efecto deseado, motivo por el cual se continúa trabajando.

En varias zonas se está instalando una tela protectora en la tierra de los árboles que se encuentran plantados en las calles y plazas ribadenses.

Estos trabajos se ejecutarán del modo más rápido posible y en los espacios en que sea necesario para garantizar que llegada la primavera el todo crezca correctamente y la localidad pueda presentar el mejor aspecto posible.

PRIVADO. Obras también se podían ver en la mañana de este lunes en Burela, aunque de carácter privado, es decir, a cargo de empresas y no directamente del Ayuntamiento y es que el sector de la construcción no para. Con menos obreros que en días anteriores, seguían adelante en el centro burelés los trabajos de humanización de la calle Rosalía de Castro, cuyos trabajadores y el ruido de sus máquinas rompían el monótono silencio que invade esta arteria, que resulta de las más transitadas de la villa, puesto que las obras ocupan justo un tramo de la calle, con panadería y un supermercado en cada esquina.

A pesar de que la construcción no ha parado, porque el decreto del Gobierno permite que sea una actividad que continúe, diversas empresas optaron por no trabajar, al ser una semana corta para el sector, pues al festivo del jueves se suma el viernes como no laborable, motivo por el que hubo firmas que aprovecharon para extender los días sin trabajo a los tres de arranque de semana.