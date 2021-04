Ribadeo se dirige a la Xunta y al Gobierno para mantener el nombre de la ría

El Concello de Ribadeo ha remitido escritos a la Subdelegación del Gobierno en Lugo y a la Consellería de Cultura de la Xunta para reclamar que se mantenga el nombre de la ría de Ribadeo, después de que Asturias haya trasladado al Estado una petición para su cambio a 'ría del Eo'.

Según informa este jueves el Ayuntamiento, estos escritos también ha sido dirigidos a la Real Academia Galega (RAG) y al Instituto Geográfico Nacional en relación con el topónimo oficial de la ría de Ribadeo y con el fin de conocer las pretensiones "exactas" de Asturias y en qué se basa.

"No es ría del Verdugo, sino ría de Vigo; no es ría del Landro, sino ría de Viveiro; no es ría del Navia, sino de Navia; y no es ría del Sella, sino ría de Ribadesella. Por tanto, no es ría del Eo, sino ría de Ribadeo", defiende el alcalde, Fernando Suárez (BNG).

"No entendemos la necesidad de reabrir este debate en estos momentos, más cuando el Instituto Geográfico Nacional ya lo dejó muy claro en su informe del año 2008. Es decir, la ría de Ribadeo es un bien común, tanto de asturianos como de gallegos, no es más de una orilla que de la otra, y debe unirnos en lugar de alejarnos", razona.

"Pero nos vemos en el deber de defender nuevamente la oficialidad del topónimo de la ría de Ribadeo como único válido por todas las razones que la historia desde siglos atrás avalan y que todas las rías en Galicia, en Asturias y en el Cantábrico llevan el nombre de la población histórica más importante", agrega el regidor del Bloque.

El regidor considera que "quien está promoviendo de nuevo este enfrentamiento interesado debería promover más la resolución de los problemas que hoy tiene la ría, como los altos niveles de coliformes provocados por la falta de saneamiento integral, especialmente por la banda asturiana".

PETICIÓN DE ASTURIAS

El Instituto Geográfico Nacional (IXN) ha comenzado a tramitar la solicitud del Principado de Asturias para que se oficialice el nombre de Ría del Eo. En estos momentos, el Estado usa el topónimo de ría de Ribadeo para referirse al estuario que separa Asturias y Galicia.

La oficialización de topónimos que afecten a más de una comunidad autónoma es competencia de este organismo estatal, que ya ha recibido el informe que ha preparado la Dirección Xeneral de Política Llingüística del Principado de Asturias sobre el uso histórico de la denominación Ría del Eo.

En este informe, según ha indicado el Ejecutivo asturiano, están recogidos datos que muestran el uso de ría del Eo en textos administrativos y legislativos, eruditos, insititucionales, históricos, periodísticos, literarios o cartográficos. Se abre ahora un proceso administrativo para determinar la denominación oficial de la ría que hace de frontera entre Asturias y Galicia.