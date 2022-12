Ribadeo, un destino también para casarse

La historia de Cristina Ortiz Rodríguez y Alejandro Calvo Mateo es muy singular porque la pareja viajó desde Huelva a Ribadeo la semana pasada para casarse en secreto en la localidad el viernes y después sorprender con la noticia a sus familias en Nochebuena. No conocían la localidad, pero habían oído hablar de ella y les gustó tanto que la eligieron para su particular boda. La ceremonia civil fue en el fuerte de San Damián y como testigos actuaron los tatuadores que les tatuaron los anillos. Además de ellos asistió el fotógrafo, el secretario municipal y el alcalde, Fernando Suárez Barcia, que ofició la ceremonia.

"Cumpriron coa tramitación administrativa e cos mínimos legais esixidos e elexiron o forte de San Damián porque lles gustou o sitio", explicó el alcalde, que asegura que al igual que hace en cada ceremonia acompañó las habituales explicaciones y pasos necesarios con la lectura de un poema. En este caso fue ‘Amor’ de Manuel María. "Sempre lemos un poema e sempre é distinto", dijo, "teño variedade de propostas de poetas galegos e doutras latitudes".

Una boda singular que al regidor no le sorprende: "Levo oficiadas arredor dunhas 150 vodas, así que xa non nos sorprende nada porque poderíamos escribir un libro sobre isto", asegura y subraya que la mayoría de las ceremonias son de gente de Ribadeo o con algún tipo de vinculación con la villa, pero que cada vez es más habitual que se acerquen parejas a casarse porque, simplemente, les gusta la localidad. "Hai uns anos casei unha parella que el era español e ela de Irán", indica, "coñecéranse nun país americano que non recordo e viñeron casar a Ribadeo porque lles gustou". Y claro, hacerse internacional, también obliga a Suárez Barcia a pasarse del gallego y el castellano más habituales a otros idiomas: "Teño falado en inglés, en italiano, en alemán, en francés ou en persa. Levo as cousas escritas e como se di foneticamente porque o inglés si, pero o resto de idiomas non os falo".

CEREMONIAS SINGULARES

En Ribadeo intentan que cada boda sea singular, "dá igual que sexa de 200 invitados ou de cinco, o importante é que leven boa impresión", asegura Suárez Barcia, que explica que los espacios que habitualmente se usan para estas ceremonias son el salón de plenos o el fuerte de San Damián. "Se as facemos no salón de plenos, sempre poñemos música para dar ambiente e o forte xa é un lugar marabilloso en si mesmo e a ría encárgase de presidir a cerimonia", añade.

Las bodas civiles tienen que pagar una tasa, que en el caso de Ribadeo se utiliza para hacer un regalo a los novios. "Gústanos que teñan unha boa experiencia", explica el alcalde, que indica que intenta que cada enlace sea diferente y especial. "Facémolo de xeito desenfadado e alongámolas para que non duren os dous ou tres minutos de rigor", dice, "normalmente damos unhas explicacións previas sobre como será a cerimonia, temos algunha complicidade cos invitados e sempre intento averiguar algo dos noivos para poder introducilo, aínda que ás veces é imposible porque non son de aquí". De hecho, a la pareja de Huelva la conoció el día anterior.

"Sempre lles digo que teño o mandato do xuíz para casalos e que non lles vou dar leccións de moral, pero ademais dos artigos do código civil tamén me atrevo a darlles algunha suxerencia, sen caer na moralina", asegura y subraya bromeando que "todas as vodas que oficiei acabaron ben, o matrimonio xa non o sei". "A xente garda moi bo recordo e pasados os anos, páranme na rúa para recordarme que os casei", añade.

Y en tantos años como alcalde, guarda muchas anécdotas, "todas bonitas, sen ningún mal momento". Por ejemplo, una boda tuvo que pararse porque se habían olvidado los anillos y hay parejas que organizan bodas de película y otras "que aparecen en vaqueros e camiseta". También hubo quien se vistió de época y eligió la ambientación del Ribadeo Indiano par su día especial. "Tamén hai momentos moi emotivos, sobre todo cando se recorda a xente que xa non está e ao final ti tamén te emocionas porque empatizas con eles. É moi agradable", reconoce el alcalde.