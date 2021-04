Ribadeo destina 359.000 euros a mejorar el firme y ampliar la Rúa da Estación

Las obras de la Rúa da Estación, que discurre paralela a la vía de Feve, comenzaron este miércoles en Ribadeo con un presupuesto de 359.000 euros, de los que 280.000 son aportados por el área de medio rural de la Diputación y los 79.000 restantes por el Concello ribadense. El alcalde, Fernando Suárez, destaca que se trata de una arteria principal que da servicio a las parroquias del interior y que cuenta con un importante tráfico pesado.

La calzada tendrá diez metros de ancho, una acera, nueva iluminación led, árboles y mobiliario urbano. El regidor recordó los obstáculos que tuvieron que superar para acometer esta mejora, desde obtener la titularidad del vial a la confección de un proyecto completo o la financiación necesaria para ejecutar esta actuación.

Suárez Barcia destacó que "imos amañar integralmente a rúa da Estación ampliando o ancho, dotándoa dunha beirarrúa e de alumeado, ademais de mobilia-rio público, e aproveitaremos para amañar a rúa adxacente, Segundo Moreno Barcia".

El alcalde subraya una vez más el apoyo de la Diputación. "Foi determinante para axudarnos a financiar esta importante obra, ao aportar o 78% do seu custe". Barcia añadió que "foi unha pena que a Xunta, despois de ternos asegurado no pleno por parte do PP que desta volta ía poñer, ao final non o fixese", criticó. El regidor asegura que "estamos afeitos a estes desplantes e oxalá nun futuro inmediato cambien a súa actitude porque sempre será positivo para Ribadeo, pero mentras nós seguiremos transformando o concello para mellor".

El regidor ribadense recuerda que "aínda teñen ocasión de redimir as súas penas cando queiran aportar para calquera obra". Con la mejora del campo de fútbol Suárez Barcia llegó a colocar un cartel —con unas botas, un balón y unas pipas— indicando las cantidades aportadas finalmente por las tres administraciones —Xunta, Diputación y Concello— que inicialmente se habían comprometido a sufragar un tercio de los 420.000 euros necesarios al incumplir la Administración autonómica aportando 42.000, lo que obligó a la entidad local a costear la diferencia, 235.000. Después un vecino de la Rúa da Estación situó otro en dicha calle, con unos donuts, para reclamar su arreglo.

El arranque de los trabajos fue supervisado por el propio regidor y la responsable del área de medio rural provincial, Mónica Freire, también concejala de obras en Ribadeo, y por los ediles de medio ambiente y cultura, Jorge Díaz y Pilar Otero.