Ribadeo destina 130.000 euros a financiar el servicio de socorrismo este verano

El servicio de socorrismo en las playas de Ribadeo tendrá este año un coste de 130.000 euros para las arcas municipales. Será el dinero con el que se pagará una plantilla en la que habrá 18 socorristas, tres técnicos sanitarios y siete personas destinadas a limpieza, un apartado absolutamente fundamental para este verano que el propio alcalde ya avisó de que será "atípico e complicado para todos".

Suárez Barcia reseñó el esfuerzo inversor que supone este servicio para el Concello, "que recibe só 24.000 euros da Xunta", una ayuda que calificó de "un insulto á intelixencia e unha vergoña" y en todo caso hizo una llamada a la responsabilidad individual ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.

Las costas de Ribadeo contarán con más personal que nunca

En referencia precisamente a esa situación, el regidor ribadense indicó que "por esta situación tan cambiante que estamos vivindo nestes últimos tempos, desta volta teremos máis persoal que nunca, estamos máis preparados que nunca, temos un total de 28 persoas: 17 socorristas, 1 xefe de socorrismo, 3 técnicos sanitarios e 7 persoas de limpeza. Con todos eles imos atender máis e mellor que nunca todas as praias do concello de Ribadeo, as que teñen bandeira azul e as que non a teñen. Hai algunhas que imos mellorar, como Esteiro e Os Bloques, nas que imos cubrir máis e mellor o seu sistema de salvamento e socorrismo".

Mascarilla tirada en la playa de As Catedrais (Ribadeo). AEP

ECONOMÍA. Pero sostener todo ese personal supondrá un importante impacto económico en las arcas municipales, que calificó directamente de "tremendo" porque recordó que, al margen de esos 130.000 euros, es necesario "sumar o que computa a outras materias como turismo ou protección contra os incendios forestais".

Recordó que la aportación autonómica equivale "a seis socorristas que nos deron dos 18 que imos ter. Isto é un insulto, e máis nestes tempos nos que a protección para facer da nosa comarca da Mariña un lugar seguro e atractivo, para intentar recuperar esta normalidade que non temos e, aínda que nos afanamos en intentar que así sexa no día a día, en realidade non a temos".

IMPORTANCIA. El servicio de socorrismo es muy importante en el municipio porque sus playas más visitadas, las de la zona de A Devesa, son tradicionalmente consideradas como peligrosas por encontrarse en zonas de mar abierto donde, además, aglutinan cada año a una gran cantidad de visitantes.

Suárez Barcia apela a la responsabilidad

El alcalde ribadense indicó que con estas actuaciones, el Concello de Ribadeo quiere dar tranquilidad y protección a vecinos y visitantes, pero recordó que es muy importante la responsabilidad individual, a la que apeló. Por eso recordó que "se a xente se mete no mar cando non están os socorristas, se anda pola praia sen tomar as medidas de seguridade contra o coronavirus, pouco podemos facer. Isto necesita, para que todo funcione ben, do bo facer da cidadanía".