Ribadeo desarrolla una campaña de cara al 25-N "máis necesaria ca nunca"

La campaña Ribadeo en Negro que se desarrolla con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se desarrollará este año en la localidad de un modo condicionado por la pandemia pero que sus organizadoras destacan que, precisamente por ello, es "máis necesaria ca nunca". Explican que la situación actual con la violencia machista es "acuciante" porque el sistema sanitario está colapsado y «non é capaz de absorber máis cousas e as mulleres que viñan contarlle á médica de cabeceira a súa problemática non o están a facer. Por teléfono é diferente e pode coartar a que se sinceren. Estamos ante un momento no que hai unha parálise na captación das mulleres que padecen algún tipo de violencia machista. Só se está atendendo o máis visible e vixente do visible", explicó la edil de igualdad, Mari Luz Álvarez Lastra.

La concejala anticipó que este año no saldrán a la calle pero sí mostrarán que la violencia contra las mujeres sigue estando ahí "e as mulleres que están a padecer calquera tipo de violencia poden pedir axuda para rematar coa mesma".

Entre las acciones que llevarán a cabo para conseguir su objetivo se encuentra la distribución de un folleto especial para este año y también colocarán pancartas y harán mascarillas. El lema de este año será "Que a violencia machista non che tape a boca. Alza a túa voz".

NUEVO PROTOCOLO. Los agentes de la Policía Local de Ribadeo participarán más activamente en la protección de las víctimas contra la violencia machista en virtud de un nuevo protocolo en el que se incluye un nuevo marco de coordinación y colaboración con la Guardia Civil. Dicho protocolo lo presentó el jueves la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, junto al alcalde de Ribadeo, n, en una junta local de seguridad desarrollada de forma telemática.

Rodríguez felicitó al Concello por su implicación en esta lacra social y explicó la nueva regulación del papel de la Policía Local en la protección de las víctimas que establece el mecanismo de seguimiento de las medidas judiciales acordadas para protegerlas. A día hoy hay trece casos activos en el sistema Viogen de Seguemento Integral de Mulleres residentes en Ribadeo, una de riesgo medio, 2 de riesgo bajo y 10 de riesgo no apreciado.