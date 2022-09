Ribadeo demanda señalizar peligros para la navegación existentes en la ría

El Concello de Ribadeo remitió un escrito a Capitanía Marítima de Burela en el que ruega que señalice "oportunamente" el peligro existente en la desembocadura del río Grande en la ría de Ribadeo por causa del tendido de alta tensión que sobrevuela ese espacio y que el domingo causó una fatal descarga eléctrica a un joven de 22 años que navegaba en un bote de vela latina.

La alcaldesa en funciones, Mónica Freire Rancaño, firma este escrito en el que además de pedir que se balice esa zona, demanda que se haga lo mismo con "calquera outro punto do noso entorno no que poidan existir este tipo de perigos, ou de calquera outra clase, para a navegación".

En este sentido recuerda que hubo otro caso, pero no en la misma zona, sino río abajo. "Non é a primeira vez que se produce unha situación deste tipo, pois hai algo máis dun ano no curso do río Eo, á altura de Abres (Concello de A Veiga en Asturias e de Trabada en Galicia), outra embarcación de vela latina tamén se vira afectada por un tendido eléctrico que, por sorte naquel caso, non produciu danos persoais máis aló do susto".

Freire recuerda que el Concello no tiene competencias en la lámina de agua, con la excepción de las zonas de baño, y dice que le preocupan "seriamente a presenza deste tipo de perigos no noso entorno que poidan chegar a afectar aos nosos veciños e veciñas e tamén aos visitantes, como así aconteceu neste caso".

La carta fue remitida también, "polas súas posibles competencias", al Servicio Provincial de Costas en Lugo, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta y a la empresa eléctrica Begasa.

La alcaldesa en funciones corrobora que hubo otro caso de descarga eléctrica, sin víctimas, río arriba a la altura de Abres

Las causas del accidente están bajo investigación y el encargado del caso será el juzgado de instrucción de Mondoñedo. El siniestro se produjo el domingo hacia las seis de la tarde en un momento en que la marea estaba muy alta, un nivel al que se suma la altura de la verga de la embarcación, que se alza unos doce metros más arriba y que es de fibra de carbono, conductora de electricidad. Se desconoce si el aparejo pudo impactar directamente en la línea de alta tensión o si, simplemente por proximidad, se produjo un arco eléctrico.

En el mismo bote de vela latina viajaban otras dos personas que resultaron ilesas.

Una emotiva procesión marítima sirvió para homenajear a David Botín

La ría de Ribadeo fue escenario este jueves de una emotiva procesión marítima en homenaje a David Botín García-Planas, el joven fallecido en el accidente del domingo. "Familiares y amigos de la familia, todos vinculados al club náutico y al mundo de la vela" organizaron este acto con el objetivo de recordar al joven en el día en que se oficiaba su funeral y se daba sepultura a sus cenizas en Ribadeo. Decenas de embarcaciones —muchas tradicionales de vela latina— participaron en el recorrido.