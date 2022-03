Ribadeo dará a Sanidade el solar que pidió para un nuevo centro de salud

El Concello de Ribadeo se muestra dispuesto a ceder a la Consellería de Sanidade un terreno en el que ambas administraciones están de acuerdo en que es adecuado para acoger un nuevo centro de salud. Se trata de un solar en la Avenida de América, frente a la estación de servicio que se encuentra a la entrada de la villa ribadense que ahora no es propiedad del Concello y que por lo tanto deberá expropiar.

Para hacer allí el centro de salud será necesario realizar una modificación en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y el alcalde, Fernando Suárez, envió una carta al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informándole del proceso administrativo y demandando "apoio do persoal técnico da consellería para axudar a resolver as dúbidas que xurdan".

Las posibilidades que el Ayuntamiento ofreció a Sanidade eran cinco y, de ellas, la consellería se decantó por dos. Esta era una de esas dos. Así que al margen de ofrecer la ubicación propiamente dicha, el regidor ribadense apuntó que también se emitieron "os informes técnicos e xurídicos municipais que, unha vez valorados os tempos, os custos económicos e as tramitacións administrativas, conclúen propoñendo unha das dúas opcións, que ao fin e ao cabo é a principal da propia Consellería de Sanidade".

Para que los terrenos sean hábiles desde un punto de vista jurídico, se inició la contratación de una modificación puntual del PXOM "así como tamén para a realización posterior do proxecto de expropiación destes terreos afectados, dado que a día de hoxe non son municipais".

Fernando Suárez dijo ser consciente "dos inevitables prazos nas tramitacións administrativas para a adquisición destes terreos, pois tamén, hai que dicilo, serán necesarios informes sectoriais preceptivos e vinculantes de diferentes departamentos da propia Xunta de Galicia".

Precisamente por eso el alcalde indicó que le tomaron la palabra al conselleiro para poder contar con el apoyo del personal técnico de su consellería "para axudar a resolver as dúbidas que poidan ir xurdindo ao longo do proceso. E isto é que iremos traballando conxuntamente no proxecto que a consellería propón".

APLAUSO DEL PP. El portavoz municipal del PP ribadense, Daniel Vega, aplaudió este miércoles la decisión del alcalde ribadense y apuntó que "por fin o goberno do BNG decidiu a localización do novo centro de saúde". A este respecto, explica que desde su grupo municipal llevaban tiempo reclamando que el Concello "aportara uns terreos nunha ubicación céntrica e tamén próxima á autovía".

También dice que ellos intentaron "xestionar este asunto desde o comezo" y se mostró convencido de que se hará y de que "vai garantir novos servizos sanitarios de calidade e iso é o que quere todo Ribadeo". Añadió que siempre defendieron "maior participación para decidir entre todos unha ubicación".