Ribadeo creará 365 plazas de aparcamiento en la villa

El Concello de Ribadeo trabaja estos días en el acondicionamiento de nuevas plazas de estacionamiento en la villa, para lo que está haciendo mejoras en cuatro zonas, con el fin de ampliar en 365 los aparcamientos de carácter gratuito actuales.

Una medida que tiene como objetivo "que a xente aparque comodamente en Ribadeo este verán e para dinamizar o tecido comercial", indicó la concejala de obras, Mónica Freire, quien agrega que estas nuevas plazas vendrán a amortiguar las que se pierden puntualmente los miércoles por la nueva ubicación del mercado semanal y las que se ocupan por la ampliación de las terrazas de los locales de hostelería.

Una de las mejoras en marcha es la ampliación en mil metros del aparcamiento de la calle Julio Lazúrtegui, que pasará a contar con 2.500 metros cuadrados; una superficie similar a la que tendrá el estacionamiento que se está acometiendo detrás de la estación de autobuses, "nuns terrenos que se están a desbrozar estes días, despois do que faremos traballos de acondicionamento do solar, de sinalización e de delimitación do perímetro dos aparcadoiros".

Otro de los nuevos estacionamientos estará en la calle Ramón González, justo al lado del existentes entre las calles Daniel Cortezón y Pintor Fierros, que también se mejorará. Entre ambos suman una superficie de unos 6.000 metros cuadrados "e estamos facendo estes días traballos de colocación de estacas perimetrais, o que entendemos que tamén pode dificultar o aparcamento, polo que quixera aproveitar para pedir paciencia polas posibles molestias que puidéramos ocasionar durante estas obras", aseveró la concejala ribadense.

Para la edil, "o balance é claramente positivo, en canto ao número de prazas de aparcamento dispoñibles", al tiempo que recalca que "esa é a nosa intención, facilitar todo o que poidamos tanto ás veciñas e aos veciños do noso concello como aos visitantes que veñan a Ribadeo, aparcar comodamente, dinamizar o tecido comercial e facer a nosa vila o máis accesible posible".