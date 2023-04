Ribadeo corrige el plan del agua

El Concello de Ribadeo inició el martes de nuevo el proceso para la concesión del servicio de abastecimiento de agua en el municipio. Lo hizo en una sesión plenaria extraordinaria y urgente en la que simplemente se acordó corregir una serie de cuestiones que el Tribunal de Contratación de Galicia encontró erróneas a raíz de las reclamaciones presentadas por la empresa Viaqua.

El gobierno municipal empezó la tramitación para sacar la concesión del servicio de agua por un periodo de 20 años una vez que había vencido el anterior, de 25. En este caso el presupuesto de salida es de 24,3 millones de euros, aunque en esta ocasión se planteó un condicionante que antes no se daba, que es la reinversión directa de varios millones de euros en mejoras en el propio servicio.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indicó que las alegaciones que se estimaron en dicho tribunal pertenecen a las planteadas por la empresa Viaqua y que van a realizar todo lo que se les plantea, aunque augura que no será algo rápido "porque se trata de contratos moi complexos, como corresponde a unhas cifras tan elevadas, porque hai que subliñar que estamos a falar de case 25 millóns de euros, que é unha cantidade importantísima para Ribadeo e para calquera concello".

Sin embargo, el regidor se mostró convencido de seguir adelante y seguir trabajando para que salga el servicio a licitación "e a partires de aí a empresa que presente a mellor oferta, que sexa a que se quede co servizo. Desde logo Viaqua pode facelo, non hai ningún problema. Pode presentarse igual que se pode presentar calquer outra". También añadió que "todo isto levará probablemente uns seis meses de traballo. Obviamente non sei se estará xa o noso grupo no goberno, pero queremos deixalo encarrilado para o vindeiro goberno local, sexa da cor que sexa. E se é doutra e non o fai, pois terá que explicar a razón".

Quejas vecinales

En los últimos días este diario recibió las quejas de varios usuarios por importantes subidas de precio en los recibos del agua que dicen no comprender.

Los vecinos consideran que desde Viaqua se les aplicó una subida muy importante sin haber hecho ninguna comunicación previa al respecto y sin que los consumos se hubiesen disparado en la medida en que se subieron los recibos.

Fernando Suárez se refirió el martes a esta situación indicando que puede haber dos motivos para esta subida. Uno de ellos es la aplicación de la última subida que se aprobó "pero que é unha suba bastante normal que non debería xerar queixas". Admitió que sí se pudo dar una situación en la que se acumulasen dos recibos al mismo tiempo y que eso provocase que se facturase una cantidad importante que llamase la atención vecinal. Con todo, los vecinos se quejan también del sabor del agua, que creen que empeoró notablemente.