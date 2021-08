Ribadeo corrige una de sus grandes deficiencias con la creación de un área multideporte

El gobierno municipal ribadense atenderá y subsanará una de las grandes carencias de infraestructuras de las que Ribadeo adolece desde siempre: un espacio para practicar deporte. Lo hará aprovechando una gran bolsa de suelo que el Plan Xeral ya catalogó como dotacional y que el alcalde, Fernando Suárez, explicó que llevará consigo un desembolso de 400.000 euros, de los que 340.000 será aportados por el área de deportes de la Diputación y el resto llegarán de las arcas municipales.

El planteamiento que se realizó es ambicioso ya que se diseña un entorno en el que se podrá practicar fútbol sala, baloncesto, voleibol, skate e incluso gimnasia en la modalidad de calistenia, que es la que se realiza utilizando el peso del propio cuerpo y, por lo tanto, apenas precisa los aparatos de otras especialidades.

Consciente de la envergadura del proyecto y de la relevancia que tendrá a nivel urbanístico, porque se trata de una infraestructura que se levantará en pleno centro de Ribadeo, Fernando Suárez no ocultó que se trata de "unha aposta moi seria, moi firme e moi importante para toda a nosa xuventude, que cando sae, tampouco ten demasiado a onde ir para xuntarse nos momentos de lecer", porque además de los espacios para la práctica deportiva habrá también áreas arboladas y zonas verdes en las que poder descansar tranquilamente o pasear.

MOMENTO PERFECTO. La pandemia de covid-19 no es completamente ajena a esta decisión del gobierno municipal del BNG de Ribadeo porque Fernando Suárez no se olvida de indicar que, en realidad, esta se trata de una apuesta por el deporte y el ocio al aire libre. Explica que, por lo tanto, "resulta especialmente acaída para estes tempos de pospandemia e pensamos que é moi atractiva para a mocidade".

También indicó que a nivel de financiación para poder sacar adelante un proyecto tan ambicioso "nas vindeiras semanas imos asinar un convenio bianual entre a área de deportes de la Diputación e o Concello de Ribadeo".

Recordó el regidor ribadense que "toda a sociedade teno pasado moi mal nesta pandemia, pero o segmento de xente adolescente aos que lles estamos pedindo continuamente compromiso tamén necesitan que nós nos comprometamos con eles. E niso estamos".

Con respecto al aspecto de la financiación propiamente dicha, el alcalde ribadense indicó que este "ambicioso e necesario proxecto" será financiado en gran medida por el área de deportes de la Diputación porque "doutro xeito seríanos moi complicado só coas nosas achegas poder cubrir todo o custo. E foi por todo isto que o deputado delegado desa área foi sensible ás nosas xustas demandas, polo que axiña vai poder ser realidade este desexo que tantos rapaces e rapazas nos teñen transmitido ao longo do tempo".

Hasta Ribadeo se desplazó el diputado provincial de deportes y responsable de dicha área, Efrén Castro, quien señaló que el compromiso de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo con los concellos, "neste caso para ampliar a dotación de infraestruturas deportivas, é firme. Trátase dun proxecto necesario para facilitar a práctica do deporte e da actividade física, nun concello moi dinámico neste ámbito, con clubs e deportistas de moi diferentes disciplinas".

COMPLICACIONES. La construcción de esta dotación es importante en el sentido de que a día de hoy Ribadeo no dispone de ningún lugar en el que practicar ningún tipo de deporte sin hacerlo de forma ilegal o en pistas de parroquias con unas características totalmente desfasadas, en muy mal estado, o ambas cosas a la vez.

Por inercia de décadas pasadas se continúan utilizando las dos pistas de las que dispone el IES de Ribadeo Dionisio Gamallo, aunque para ello es necesario saltar una valla.

Exactamente lo mismo sucede con una de las más demandadas en los últimos tiempos, el campo de fútbol de hierba artificial del colegio Gregorio Sanz. Ahora que no hay entrenamientos oficiales de la SD Ribadeo, son muchos los jóvenes que van allí a jugar al fútbol, aunque para poder entrar también lo hacen de forma que tienen que saltar una valla.

Este proyecto está pensado para poner fin a estas circunstancias, pero también para incrementar las zonas ajardinadas de la villa, ahora muy limitadas, casi solo al parque de San Francisco.

La ubicación está entre Pintor Fierros y Cortezón

La ubicación elegida por el gobierno municipal ribadense para construir esta nueva área deportiva y de esparcimiento es una gran bolsa de suelo, ya dotacional en el nuevo PXOM, ubicada entre las calles Pintor Fierros, Daniel Cortezón y la avenida de Galicia. Estará, por tanto, en pleno centro de la villa.

Demanda | Una historia larga que nunca llegó a cristalizar

La construcción de un espacio de estas características en Ribadeo no es algo que el gobierno municipal haya ideado de la nada. Ya en la anterior etapa del Bloque Nacionalista Galego en el gobierno municipal ribadense el proyecto estrella que habían presentado para un siguiente mandato del que no llegaron a disfrutar era la construcción de un entorno de características parecidas, aunque el entonces alcalde Eduardo Gutiérrez y el edil de deportes, Jesús Pérez Moreda, lo habían planeado en una zona diferente porque el espacio ahora elegido no era viable en aquel entonces.



OTROS PLANTEAMIENTOS. Aquel proyecto no llegó a ejecutarse nunca y el gobierno de José Carlos Rodríguez Andina lo aparcó indicando que era inasumible desde el punto de vista económico, aunque con la promesa de encontrar una alternativa asequible y financiación para llevarla a cabo, pero lo cierto es que si se diseñó, no se llevó a cabo. El gobierno de Suárez Barcia lo hará realidad ahora, 26 años después de que su partido lo plantease por primera vez.