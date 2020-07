Ribadeo confía no futuro

O Concello de Ribadeo e Acisa firmaron o convenio de colaboración deste ano, o 2021 e 2022 que contará cunha achega municipal de 55.000 euros para impulsar o comercio na vila. O rexedor, Fernando Suárez, brindou o apoio do Concello a un dos sectores máis representativos e dinámicos de Ribadeo: "Nós como institución cremos que a unión fai a forza e a entendemos vital nestes momentos, de aí que incrementemos nun 31% a contía deste convenio con respecto ao trienio anterior pasando de 42.000 euros a 55.000 euros".

O concelleiro de Comercio, Pablo Vizoso, satisfeito, di que "vén culminar esa folla de ruta para a modernización, innovación e promoción do comercio de Ribadeo. Este acordo plurianual permitirá planificar con previsión as accións a desenvolver nos vindeiros anos de cara a impulsar o comercio local e facelo aínda máis atractivo e competitivo".

Fomentar as sinerxias entre o comercio e turismo, a capacitación e profesionalización do sector e o apoio á transformación dixital do pequeno comercio, que terá un papel esencial, son outros dos obxectivos nos que o Concello de Ribadeo quere afondar e apostar firmemente nos vindeiros anos.

Vizoso Galdo engadiu que "desde o goberno municipal continuaremos indo da man coa Asociación de Comerciantes para poñer en marcha proxectos que teñan como obxectivo principal a dinamización da actividade económica e a creación de emprego e que potencien e modernicen o pequeno comercio".

Desde Acisa o seu presidente, Francisco Iriarte, amosouse satisfeito pola sinatura do convenio: "Estamos moi contentos polo incremento na contía do mesmo. Todos os anos se producía, pero nesta ocasión é maior debido á crise derivada do Covid-19. Pedímoslle un esforzo maior ao Concello para poder organizar campañas os vindeiros meses de apoio ao comercio e á hostalería locais, que tan necesitados están da nosa axuda".

Engadiu que "tamén haberá unha maior aposta desde o Concello polos provedores locais. Xa a había, pero agora será máis importante".

ENTREGA DE PREMIO.

Por outra banda, a gañadora do concurso Polos Nosos Negocios, convocado por Acisa, recolleu onte o seu premio. Carla García López, de 9 anos e natural de Ribadeo, levou 300 euros en vales de compra para gastar nos locais asociados. Fíxolle entrega do seu agasallo o presidente da asociación, Francisco Iriarte Quintana.

Acisa convocou o concurso Polos Nosos Negocios en pleno estado de alarma pola pandemia do Covid-19 co obxectivo de amosar o apoio dos ribadenses ao comercio e á hostalería locais.

Desde a directiva de Acisa lembraron que "do que se trataba era de deseñar un cartel e un slogan que animasen á xente a facer as súas compras no comercio da vila e a consumir na hostalería local, despois de varios meses de peche obrigado ocasionado pola chegada da pandemia do Covid-19".

Foron unha ducia os traballos presentados por nenos e adultos nos que empregaron diferentes técnicas de deseño e apostaron por diferentes lemas. A xunta directiva de Acisa analizounos e realizou unha votación da que saíu elixido o cartel e o slogan de Carla García López. No debuxo, moi colorido, podíase ver a dúas persoas camiñando por unha rúa de Ribadeo dirixíndose a mercar a un comercio. O slogan do cartel é o seguinte: "Merca no teu comercio e fai medrar o teu pobo... aínda que chova", segundo informou a asociación.

Acisa fixou dous premios únicos de 150 euros cada un en vales de compra. Un premio sería para o mellor cartel e o outro para o mellor slogan. Nas bases considerábase a posibilidade de que o slogan e a imaxe se puidesen escoller por separado entre as diferentes propostas recibidas; pero tamén se podería dar o caso de que a imaxe e o slogan correspondesen a un único traballo. Así, a gañadora recibiu 300 euros en vales de compra ao presentar o mellor cartel e o mellor slogan.