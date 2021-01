Ribadeo se calentó 1 grado este siglo

LA ESTACIÓN meteorológica instalada en Pedro Murias ofrece una gran cantidad de datos que se encuentran totalmente disponibles para quien desee profundizar en ellos. Si se analizan, ofrecen una información valiosísima sobre el clima en Ribadeo y su evolución. En ello se paró el ribadense Antonio Gregorio Montes. Físico de formación, acaba de finalizar un estudio sobre las conclusiones que sacó del comportamiento del clima en Ribadeo en lo que va siglo XXI y que se puede consultar ya en su blog.

Las conclusiones que obtiene de los datos fríos son, curiosamente, parecidas a las que avisan de que el planeta se está calentando por encima de lo aconsejable. En el caso de Ribadeo, la temperatura media subió un grado en estos veinte años.

Pero además, observando la gráfica de temperatura media se puede observar que ese incremento es lineal. Es decir, cada año hace, de media, más calor, con lo que 2020 fue el más caluroso de lo que va de siglo. El propio Antonio Gregorio explica que "a media dentro do ano 2020, despois de pasado xaneiro mantívose dun xeito consistente e sen variacións bruscas todo o ano por riba das medias dos anos anteriores, ata quedar case un cuarto de grao Celsius por riba do anterior máximo".

Pero también llama la atención sobre otro fenómeno, el de las temperaturas extremas. Sobre ellas indica que "a súa evolución ás veces deixa unha visualización máis clara da evolución xeral de temperaturas, aínda que non teña por que corresponder en cada ano individual coa evolución da media. Como a media móvese arredor dos 14º, collendo como referencia 11º arriba ou abaixo da media, resulta un rango no que se vén movendo que é sobrepasado uns cantos días ao ano e que sirve ao efecto de destacar os extremos".

La temperatura más alta que se registró por el momento fueron 35,44 grados a las 13.50 horas de octubre del año 2017

Si se analizan temperaturas por encima de los 30 grados, todavía no hay variaciones suficientes para tener una consideración precisa, "pero é evidente tamén que cada vez vai habendo máis anos que sobrepasan esa temperatura nalgún momento. Asemade, o 2020 non foi de temperaturas extremas", apunta.

Se refiere a que el año pasado no hubo marcas de temperaturas altas como la que se midió el 15 de octubre de 2017 en Pedro Murias, de 35.44 grados a las dos menos diez de la tarde "despois de ter acadado outra marca de altas temperaturas poucos meses antes. Nin tampouco unha marca como a menor rexistrada pola mesma estación automática o 16 de setembro de 2001 de tan só -1,41 graos ás oito da mañá".

CARACTERÍSTICAS. El autor de este estudio apunta que es cierto lo que suele decirse de que Ribadeo tiene un microclima propio "pero como calquera outro lugar, se ben na vila de Ribadeo a presenza da ría e a veciñanza do mar dan máis valor a esa afirmación". Dice que hace que entren en juego enómenos como las nieblas, la insolación o la cantidad de lluvia. "Pero é un microclima ademais que está a cambiar co conxunto climático, en boa parte, como efecto da acción humana, como xa Humboldt descubriu que pasaba e se vén confirmando dende entón", indica, además de recordar que en todo caso dicho microclima tiene que ser tomado como el existente en Vilaframil, donde se encuentra la estación meteorológica, un entorno alejado casi cuatro kilómetros del centro de la villa ribadense.

VIENTO. Otra apreciación habitual sobre el clima en Ribadeo es la abundancia de jornadas ventosas y, concretamente, de viento del nordeste. Esto también lo estudió Antonio Gregorio, quien indica que la representación de la velocidad media del viento a lo largo de este siglo apunta a una variación "relativamente limitada con tendencia a aumentar".

Sobre la percepción de que se producen vientos cada vez más fuertes indica que "é algo máis frecuente destes últimos anos. Aínda así, os datos non permiten asegurar ese aumento correlativo co paso do tempo".

Antonio Gregorio continúa trabajando. Su objetivo es hacer un seguimiento de los datos de un siglo, aunque reconoce que se trata de una meta ambiciosa por los problemas con las cifras de años como los de la Guerra Civil.