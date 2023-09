Ribadeo busca dos telescopios desaparecidos

El gobierno municipal de Ribadeo está tratando de localizar los dos telescopios que se encontraban hace años en la Casa da Ría, un edificio ubicado en el área recreativa de Santa Cruz que se va a rehabilitar. Pero hacerlo tiene poco sentido sin los dos telescopios, ya que el edificio incorpora un observatorio astronómico que contaba con un telescopio electrónico de gran valor y otro manual, más modesto económicamente y también más sencillo, pero igualmente valioso.

El alcalde ribadense, el popular Dani Vega, asegura que desde que se propusieron acometer la reforma de la Casa da Ría, que ya anunciaron y para la que cuentan con financiación autonómica, comenzaron a tratar de localizar esos telescopios porque su intención en todo momento es la de devolver al edificio el carácter de observatorio astronómico y desarrollar allí actividades vinculadas a dicho campo.

Sin embargo, Vega asegura que "polo de agora, non fomos capaces de localizar ningún dos dous telescopios" y se queja de que a pesar que de que ya los buscaron y de que también preguntaron entre los trabajadores municipales "polo de agora non fomos quen de atopalos" y lamenta que esta situación se debe "á mala organización do goberno saínte do BNG, que en todo momento se despreocupou desta instalación totalmente".

El regidor avanzó que "imos traballar para volver abrir a Casa da Ría, poñendo en valor todo ese patrimonio natural que é, onde queremos empezar a facer actividades de observacións astronómicas e destacar todo ese legado pedagóxico que ten esa instalación sobre a nosa ría de Ribadeo".

Una cúpula giratoria estropeada

Para poder hacer eso no solo tendrán que localizar esos telescopios sino que tendrán que acometer otra obra de un valor económico importante, como es la reparación de la cúpula del edificio.

Se trata de una cúpula giratoria que se empleaba para realizar las observaciones y que lleva en torno a una década estropeada.

Al margen de lo vinculado a la parte de observación astronómica, en la Casa da Ría había un centro de interpretación de la Ría de Ribadeo que se va a renovar porque el material se encuentra inutilizable. El regidor ribadense dice que eso es una constante y añadió que "o desleixo do goberno municipal fai que o único aproveitable neste momento de todo o edificio son as súas catro paredes".