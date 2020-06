Ribadeo busca 17 socorristas y Foz 14 para dar un buen servicio este verano

Los concellos de Ribadeo y Foz convocaron las plazas de socorrismo de cara al año que viene y el alcalde ribadense, Fernando Suárez, anunció la contratación de 17 profesionales de este tipo para las playas del municipio este verano en tanto que en Foz Fran Cajoto anunció que solicitarán 14. A los seis que financia la Xunta los elegirán este jueves.

En el caso de Ribadeo los socorristas cobrarán 1.300 euros al mes en bruto salvo el que sea elegido como jefe de equipo, que cobrará 1.500. Suárez Barcia apuntó que es "un esforzo moi importante desde o punto de vista económico. E ao mesmo tempo este ano, como todo o mundo sabe, moi problemático pola situación do coronavirus e pola incerteza desta nova normalidade. Este verán temos unha problemática enorme co control, por si se fan aforos ou non, cos requisitos que piden as bandeiras azuis que nos acaban de conceder, coa Q de calidade que temos tamén en varias praias e que afrontamos con moita ilusión, pero con moita dificultade".

Asimismo, incidió de nuevo en su «decepción» con la actitud de la Xunta al aportar "tan só seis socorristas". Suárez Barcia añadió que «o prazo para inscribirse nestas prazas convocadas polo Concello será ata o día 25».

En Foz el socialista Fran Cajoto indicó que las pruebas de selección para los seis socorristas que financia la Xunta serán mañana. El Concello pagará otros ocho con fondos propios.

Al igual que Suárez Barcia el regidor focense se mostró muy enfadado con la actitud de la Xunta al aportar solo seis socorristas y lo calificó de "escandaloso".

Recordó que "o Goberno autonómico pasou de subvencionar 16 socorristas no 2017 e no 2018 a 6 na actualidade. Nun contexto de situación de pandemia, cando a vixilancia é máis necesaria ca nunca nos areais, a Xunta resolve a mediados do mes de xuño, sen tempo para a contratación, un expediente cunha contía mínima histórica para os concellos costeiros». Dice estar «canso de propaganda e protocolo" y apunta que el compromiso con la calidad del turismo debe demostrarlo el Ejecutivo autonómico "con feitos".

Cajoto cree que no podrán izar sus banderas azules

El alcalde de Foz apuntó que "ante o nulo compromiso da Xunta" a la hora de financiar el servicio de socorrismo, lo más probable es que "este ano nos vexamos obrigados a renunciar ao izado das bandeiras azuis. Fomos o concello que máis distintivos obtivemos —cinco para as praias da Rapadoira, Llas, Peizás, Polas e Areoura e un para o sendeiro marítimo-, o que da mostra clara da calidade das nosas praias".

Seguridad

El alcalde de Foz dijo que para su gobierno lo más importante de todo será garantizar la seguridad. Los socorristas habilitados demandantes de empleo pueden contactar con el Sepe de Ribadeo, en el 982.87.06.90 o con el servicio de empleo de Foz, en el 982.14.00.27.