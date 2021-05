Ribadeo, en blanco o rojo

Ribadeo tiene una nueva cosa de la que presumir, el vermú Arnao, que elabora desde la localidad la empresa Discosta Norte SL, que en menos de dos años ha logrado colocar su bebida, en blanco y en rojo, en superficies comerciales de toda España. Un hito al que confían sumar otras ideas que tienen en mente, como la de un caldo reserva.

Fue en 2019 cuando la empresa asentada en Ribadeo comenzó la producción de su propio vermú únicamente para sus clientes, hosteleros de la comarca, con la idea de contar con un producto específico "que supuxese un impulso para a imaxe da empresa, dentro dos cambios que estabamos a facer", recuerda el gerente de la firma, José Antonio Veiga.

"En principio só se vendía nos bares da zona, non estaba nin nas tendas de comarca, pero como foi gustando moito e tendo moi boa aceptación ampliamos a distribución aos comercios, que empezaron a pedírnolo para vendelo a particulares", afirma. Convencido de que el éxito cosechado en la comarca podría repetirse en otras localidades, apostaron por intentarlo y el vermú Arnao ya se puede adquirir en diferentes puntos de España, gracias al acuerdo alcanzado con Alcampo para la venta en sus centros y al que en breve seguirá Carrefour, "porque xa está o acordo pechado", y Makro, "e estamos a traballar para telo en máis áreas comerciais pronto", dicen en la firma.

Un paso de gigante por el volumen de ventas que puede suponer para una empresa local y que no fue fácil, pues "tivemos que traballar moito a nivel comercial porque a competencia é moi grande e potente. Hai moitos vermús no mercado hoxe, aínda que con carácter galego coma o noso, non tantos", asevera el gerente de Discosta, muy satisfecho con la "boa aceptación" que está teniendo el vermú, que se diferencia de otros, precisamente en el origen. "Está feito en Galicia, en Ribadeo, usando como base viño da variedade de uva godello ao que se suman botánicos, cos que acertamos porque teñen a dozura adecuada para gustar á maioría da xente", explica Veiga.

El diseño de la botella es obra de la empresa lucense Enpedra y el tapón lo hace una firma italiana

SIMBIOSIS ASTURIANA. Un producto del que se pueden fabricar en Discosta hasta 6.000 botellas a la hora. Su envase tiene también una bonita historia detrás, pues reproduce imágenes relacionadas con la emigración y el retorno de los indianos, "que en Ribadeo é un tema de moito peso", recalca el gerente de Discosta, quien explica además que el nombre de la marca procede "dunha praia moi bonita que hai na marxe asturiana da ría de Ribadeo, que é o areal de Arnao. É unha pequena homenaxe á ría e á comunidade veciña porque quixemos facer unha simbiose de Galicia e Asturias", asevera.

Una botella que lleva el sello del diseño del estudio lucense Enpedra, "que é un dos máis prestixiosos en deseño para produtos alimentarios; de feito gañou o pasado ano o premio Platino Pentawards, que son os Oscar do deseño".

Una botella que está encantando y para la que han cuidado todos los detalles sin dejar nada al azar, hasta el punto de que el diseño del tapón está hecho por una empresa italiana. Un cambio que se incorporó para mejorar la imagen del producto, "que queremos seguir potenciando e para iso hai que estar innovando continuamente". Por ello acaban de lanzar un pack de dos botellas, que se puede encontrar ya en las grandes superficies y en las que además de blanco o rojo se puede adquirir una botella de cada. "Ademais imos facer unha liña de vasos e copas e tamén temos planificado crear un vermú reserva, que deberá estar polo menos seis meses nunhas barricas de madeira especiais", explica.