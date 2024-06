Ribadeo y Barreiros apuestan fuerte por las rutas guiadas este verano

Las visitas guiadas como gancho turístico, que comenzaron casi como una prueba, están ya totalmente asentadas tanto en Ribadeo como en Barreiros y ambos concellos aumentarán su oferta de ellas durante el verano que ahora acaba de arrancar.

En Ribadeo serán trece en total con las novedades del fuerte de San Damián o la iglesia de Nosa Señora das Virtudes, que recibirá estas visitas los domingos a las once y media de la mañana. La concejala de Turismo, Marta Sáiz, explicó que "a estes percorridos que toman protagonismo, súmanse as xa coñecidas visitas guiadas polo centro, as xeorutas e as visitas teatralizadas, que ano tras ano acadan todas elas un gran éxito, podendo disfrutar así cada día dunha distinta".

Recorridos por el Ribadeo Indiano, el Ribadeo Antiguo o el Ilustrado, así como las cuatro vinculadas a formaciones geológicas singulares como las de Os Ollos, Os Pregues, Os Arcos y de A Ría componen una gran oferta gratuita para la que solo hay que reservar plaza previamente en la web turismo.ribadeo.gal. o en el teléfono 982.12.86.89.

Barreiros se potencia

En el caso de Barreiros las rutas se enfocan a zonas singulares, como en Ribadeo, pero también a temáticas que buscan resaltar su riqueza cultural, ambiental y geológica. Estas actividades se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto e incluyen una nueva propuesta respecto a ediciones anteriores, y están diseñadas para ser disfrutadas tanto en el interior como en la costa. Como en Ribadeo son gratuitas y solo se pide inscripción previa en la web de turismo del Concello.

Este año aparece De Flor en Flor. A vida dunha colmea, un recorrido en el que se destaca la importancia de las abejas por su aportación al equilibro del ecosistema y los participantes aprenderán cómo es la vida dentro de una colmena, quiénes son sus habitantes y cómo están jerarquizados. También se mostrará O Fráxil fogar da Píllara das Dunas, un ave protegida que precisamente en Barreiros tiene varias zonas protegidas para que puedan criar.

Las rutas en Barreiros repetirán algunas tan exitosas como la que va a la explotación Mantoño Holstein para mostrar el trabajo diario de una ganadero o las rutas geológicas por el litoral del municipio para saber más de sus playas y de los fenómenos naturales necesarios para que se creasen.