Ribadeo avisa en el Boe a 160 personas sobre las talas

El Concello de Ribadeo decidió utilizar el Boletín Oficial del Estado (Boe) para comunicar oficialmente a un total de 160 personas la obligatoriedad de realizar talas de masas forestales de su propiedad porque se encuentran a menos de cincuenta metros de una vivienda. El alcalde ribadense, Fernando Suárez, explicó que se hizo así porque no se les pudo localizar de otro modo y recuerda que "o período voluntario remata o vindeiro 31 de maio e son moitos os que están a cumprir coa lei de incendios de Galicia, pero hai outros que están a facer caso omiso ás comunicacións enviadas polo Concello".

Con respecto al listado que se publicó ayer en el Boe, el regidor indicó que fue solo "para seguir traballando na liña na que levamos desde outubro do ano pasado, coa intención decidida de que en Ribadeo se cumpra a normativa no que ten que ver cos incendios forestais, que xa leva máis de dez anos en vigor".

Explica que se enviaron en total unas 700 comunicaciones, pero que 160 no pudieron llegar a su destino porque "ou ben non tíñamos datos abondo, porque non estaban correctamente no Catastro, ou porque viñeron devoltas estas cartas. Entón decidimos dar un paso de notificación pública a través dun boletín público como é o Boletín Oficial do Estado para que ninguén se chame a equívoco".

Asimismo, recordó la solicitud que hicieron a la Xunta de Galicia para que personal de su competencia apoye a partir del 31 de mayo al ribadense para saber quién cumplió con la normativa y hacer las tramitaciones de las sanciones correspondientes y se queja de que tuvo ninguna contestación.